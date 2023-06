Alternativet: Vi har ikke stemt for at lukke udeservering efter 22.00

Bølgerne har den seneste uge gået højt efter et smalt flertal af politikerne på Københavns Rådhus har stillet forslag om at lukke for udeservering efter klokken 22.00 fra søndag til torsdag.

Et forslag, som er blevet diskuteret massivt, og som har skabt heftig debat om, hvad det er for en hovedstad, vi ønsker.

Men nu fortæller Alternativet i Københavns Kommune ifølge TV 2 Kosmopol, at det ikke er sandt, at de har stemt for forslaget.

Dermed vakler flertallet.

- Det har fremgået i flere medier, at vi sammen med SF, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti skulle have besluttet at stoppe udeservering i København efter klokken 22.00. Det er simpelthen ikke sandt. Vi har kun stemt for at sende forslaget i høring hos københavnerne, siger Birgitte Kehler Holst, gruppeforperson for Alternativet i København, i en pressemeddelelse.

Annonce:

Spørgsmålet om tidspunktet for udeservering blev drøftet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 22. maj.

På København Kommunes hjemmeside fremgår det af referatet, at Socialdemokratiet, De Konservative, SF og Alternativet stemte for forslaget om at indskrænke tidsrummet for udeservering til klokken 22.00. Det fremgår desuden, at det var Socialdemokratiet, SF og Alternativet, der stillede forslaget.

Men ifølge Alternativets gruppeforperson er det en fejl, fortæller hun til TV 2 Kosmopol.

Spørgsmål: I mener nu, at I ikke har stemt for forslaget om at udeservering skal slutte klokken 22.00 fra søndag til torsdag, men det står jo i referatet på kommunens hjemmeside?

- Vi har stemt for, at forslaget skal i høring. Der har været reaktioner og henvendelser på det. Det, vi vil, er at høre københavnerne. Vi er godt klar over, at det er sensitivt emne. Det er en sag med mange følelser i, siger Birgitte Kehler Holst, gruppeforperson for Alternativet i København, til TV 2 Kosmopol.

Annonce:

Spørgsmål: Der er gået en uge, siden forslaget blev stemt for – hvorfor kommer I først med den rettelse nu?

- Det er fordi, der var nogle, der har været ude at sige, at vi ønskede at lukke byen. Og derfor vil vi gerne understrege, at for os handler det om at få det i høring. Vi er jo et parti, som er bygget op om borgerinddragelse, siger Birgitte Kehler Holst.

Spørgsmål: Er det ikke bare en feberredning, efter I har set, hvor omdiskuteret forslaget blev?

- Jeg vil ikke kalde det en feberredning. Vi gør det tydeligt. Vi retter en misforståelse, siger Birgitte Kehler Holst.

Spørgsmål: Men på kommunens hjemmeside står der, at I sammen med Socialdemokratiet og SF stillede forslaget?

- Nej, det er ikke det, vi siger. Vi vil gerne have det her forslag i høring, for vi synes borgerinddragelse er vigtigt. På baggrund af den høring, træffer vi vores endelige beslutning, siger hun.

Annonce:

Spørgsmål: Det er jo én stemme, der kan afgøre, om forslaget bliver til noget. I har stemt for, men hvis I nu ændrer mening, kan det så betyde, at forslaget falder?

- Ja, det kan være konsekvensen, siger hun.

Spørgsmål: Stemmer I for det?

- Vi vil gerne have høringssvarene, inden vi beslutter, om vi stemmer for, siger Birgitte Kehler Holst.

Forslaget om at lukke udeserveringen efter klokken 22.00 i hverdage har den seneste uge modtaget massiv kritik. Senest har 20.000 københavnere på få dage skrevet under på en underskriftsindsamling, som er lavet i protest mod forslaget.