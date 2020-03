Alternativets ungdomsparti tager afstand

OVERBLIK: Alternativet decimeret efter intern uro

Fremtrædende medlemmer af Alternativet og det meste af folketingsgruppen har de seneste dage forladt partiet, som i øjeblikket er i krise, efter at Josephine Fock blev valgt som politisk leder i sidste måned.

Hun er blevet anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018, men et spinkelt flertal af partiets hovedbestyrelse har bakket op om Fock som leder efter at have undersøgt sagen.

Her er et overblik over fremtrædende personer, som har forladt Alternativet, efter at Fock er blevet leder:

* 9. marts: Alternativets stifter, medlem af Folketinget og tidligere politiske leder, Uffe Elbæk.

- Mindste fællesnævner vandt over højeste. At troen på at flere ved mere, endte med at flere ved mindre. Og hvor de seks værdier, jeg havde formuleret som udgangspunkt for Alternativet, blev fortolket helt forskelligt, afhængig af personen og den konkrete kontekst, siger han i et brev.

* 9. marts: Medstifter, medlem af Folketinget og tidligere politisk ordfører Rasmus Nordqvist.

* 9. marts: Medlem af Folketinget Sikandar Siddique.

* 9. marts: Gruppeforperson og medlem af Folketinget Susanne Zimmer.

* 9. marts: Alternativets presseansvarlige, Rune Langhoff.

- Det har været et livsforandrende privilegium at være med til at rykke Danmark og dansk politik sammen med Alternativet.

- Selv om jeg nu har meldt mig ud af partiet og sagt mit job op, fortryder jeg ikke et sekund. Tak for turen - kampen mod status quo og klimakrise fortsætter. (Twitter).

* 9. marts: Medlem af Alternativets hovedbestyrelse Marianne Karlberg.

Et lille flertal i bestyrelsen har udtrykt støtte til Fock, men hun er ikke enig i beslutningen.

- Og jeg har på baggrund af af den viden og de informationer, jeg har fået indsigt i de sidste tre uger, besluttet at trække mig fra hovedbestyrelsen, mit hverv som tillidsperson, mit hverv som forperson for lokalforeningen på Frederiksberg og melde mig helt ud af Alternativet. (Facebook).

* 7. marts: Leila Stockmarr, tidligere medlem af hovedbestyrelsen og talsperson for den.

- Jeg er ikke længere medlem af Alternativet. Svær og smertefuld beslutning. Å (Alternativets listebogstav, red.) har haft stor betydning for dansk politik og klimakampen.

- Et aftryk, jeg har været så uendeligt stolt af at være med til at sætte. Nu glæder jeg mig til at kanalisere energi og passion gennem nye kanaler. (Twitter).

* 7. marts: Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune Claus Løwe Klostergård.

Han er skiftet til SF.

- Med den proces, der har været omkring formandsskiftet, har partiet desværre vist sig ikke at kunne leve op til egne værdier, og det virker for mig utroværdigt.

- Tilliden til partiet er væk, og derfor er det også med stor frustration og beklagelse, at jeg har måttet sande, at jeg ikke længere kan genkende det parti, som jeg fandt så stor sympati for. (Midtjyllands Avis).

* 28. februar: Niko Grünfeld, medstifter af Alternativet og tidligere kulturborgmester i København.

- Hvad der længe har været kendt internt i partiet og i journalistiske kredse, er nu tydeligt for enhver. Partiets sjæl er ædt op indefra. (Indlæg i Politiken).