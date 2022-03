Amazon anklages for igen at blande sig i fagforeningsafstemning

Onlineshoppinggiganten Amazon bliver på ny kritiseret for sin opførsel under en afstemning om, hvorvidt dets ansatte skal kunne organisere sig i en fagforening i den amerikanske delstat Alabama.

Fagforeningen RWDSU vil klage over Amazon til det føderale organ NLRB, som kontrollerer arbejderes ret til organisering.

RWDSU repræsenterer blandt andre ansatte i engros- og detailhandel.

Fagforeningen skriver på Twitter, at Amazons opførsel under og op til afstemningen viser 'Amazons åbenlyse forsøg på at lamme arbejderes egne valg og dets afsky for deres ret til at organisere sig'.

- De rydder frokoststuer for fagforeningslitteratur, begrænser ansattes muligheder for at tale sammen, tvinger ansatte til at deltage i møder, hvor de må lytte til anti-fagforeningssnak, skriver RWDSU.

Afstemningen ser sent torsdag aften umiddelbart ud til at ende med et nej til fagforeninger. Men det betyder ikke, at sagen er klappet helt af.

Der er nemlig blevet sået tvivl om gyldigheden af mindst 416 afgivne stemmer. Det oplyser NLRB ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Begge parter i en sådan afstemning kan så tvivl om en stemmeseddels gyldighed.

Det kan for eksempel være, hvis man mistænker, at vælgeren ikke længere arbejder for Amazon, eller hvis vedkommende sidder i en stilling, som ikke er stemmeberettiget.

Omkring samme tid sidste år gik Amazons ansatte i Alabama ligeledes til afstemning om, hvorvidt de skulle organisere sig i en fagforening.

Dengang stemte de ansatte nej. Men NLRB underkendte resultatet af afstemningen, fordi det vurderede, at Amazon havde lagt pres på flere ansatte for at forsøge at påvirke afstemningen.

Amazon-ansatte gik torsdag samtidig til afstemning om faglig organisering i andre dele af USA.

I delstaten New York havde 57 procent stemt for faglig organisering omkring klokken midnat dansk tid.

Bliver det et ja til faglig organisering, vil det være den første fagforening for Amazon-ansatte i USA.