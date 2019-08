Amazonas-drama før topmøde

Frankrigs præsident advarer mod at blokere en frihandelsaftale, hvis ikke der gøres noget ved Amazonas krise

Den enorme regnskov Amazonas står flere steder i flammer, og det får stor opmærksomhed før weekendens G7-topmøde i den sydfranske by Biarritz.

Således lægger blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fredag yderligere pres på den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro.

Macron truer med at blokere en stor frihandelsaftale mellem EU og de sydamerikanske lande i organisationen Mercosur, hvis ikke Bolsonaro tager skridt til at beskytte Amazonas.

Tidligere fredag gjorde Irlands premierminister, Leo Varadkar, det samme.

Både den britiske premierminister, Boris Johnson, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har støttet opfordringer til at sætte fokus på Amazonas under det forestående G7-topmøde.

En talsmand for Boris Johnson siger, at den britiske premierminister er "dybt bekymret over brandene".

Den tyske regering mener dog ikke, at en blokering af en frihandelsaftale er den rigtige løsning på krisen.

- Det kommer ikke til at bidrage til at begrænse reduceringen af regnskoven, at vi ikke gennemfører Mercosur-aftalen, siger en talsmand fra regeringen.

Regeringer og miljøorganisationer har slået alarm om ødelæggelser i Amazonas. Under præsident Jair Bolsonaro har store jordejere fået tilladelser til omfattende fældning af regnskoven.

Amazonlandet har også været ramt af mystiske skovbrande, som den højreradikale Bolsonaro senest har givet miljøorganisationer skylden for.

Der er registreret omkring 73.000 skovbrande i Amazonas mellem januar og august. Det viser tal baseret på satellitovervågning i Det Nationale Institut for Rumforskning i Brasilien.

Brasiliens skove er afgørende for at begrænse udledningen af klimagasser i verden. Skovenes træer optager CO2 og er dermed med til at lægge en dæmper på den globale opvarmning.

Præsidenter og premierministre fra de G7-lande - USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan - samt EU mødes lørdag til topmødet i Biarritz.