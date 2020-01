Ambassadør i modvind over skæg

Livet er ikke så skægt for USA's ambassadør i Sydkorea, Harry Harris, for tiden. Ambassadøren er nemlig endt i stor modgang i landet på grund af sit overskæg.

Det skriver The Guardian.

Skægget minder sydkoreanerne om tiden, hvor landet var underlagt Japans kolonimagt, og derfor er det fornærmende mod Sydkorea, lyder kritikken.

Født i Japan

Harry Harris' mor er japansk, og hans far er amerikansk. Ambassadøren blev født i Japan, og han mener, at kritikken i højere grad skyldes hans etnicitet end hans skæg.

'Mit skæg er af en eller anden grund blevet genstand for fascination her. Jeg er blevet kritiseret i medierne - især på sociale medier - på grund af min etnicitet, fordi jeg er japansk-amerikansk,' siger Harris ifølge mediet.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han ville være villig til at fjerne skægget, svarer ambassadøren:

'Så ville du skulle overtale mig om, at overskægget på en eller anden måde bliver set på som noget, der skader vores (landenes, red.) forhold.'

Forsøgte at trænge ind

Harry Harris har generelt mødt megen modstand i Sydkorea på grund af den amerikanske præsidents politik.

I oktober sidste år blev 19 studerende arresteret, efter de forsøgte at klatre over muren til ambassadørens bolig for at protestere mod hans støtte til dele af Trumps politik.

Japan koloniserede landet i 1910 til 1945.