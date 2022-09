Amerikanere frygter borgerkrig

Over 40 procent af amerikanerne tror, at en borgerkrig er mulig indenfor de næste ti år. Ekspert kalder tallene 'rystende' og frygter politisk vold og oprør

Forleden var en af de mest toneangivende republikanere, senator Lindsey Graham, ude med en advarsel. Hvis Trump bliver tiltalt i sagen om FBI's ransagning på Mar-a-Lago, så vil vi se 'oprør i gaderne'.

Frygten deles nok af mange amerikanere. I hvert fald viser en ny meningsmåling fra YouGov/The Economist, at over 40 procent af amerikanerne tror, at en borgerkrig er mulig inden for det næste årti.

- Det er jo rystende tal. Min klare opfattelse er, at vi skal tilbage til tiden lige inden borgerkrigen for at se USA være lige så splittet, som det er nu, udtaler Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU til Ekstra Bladet.

Den amerikanske borgerkrig foregik fra 1861 til 1865, og tiden op til selve krigen var plaget af massiv politisk delegitimering, polarisering og manglende tiltro til de eksisterende amerikanske institutioner. Flere træk går igen i disse år.

En Trump-tilhænger råber i vrede efter at Donald Trump har tabt præsidentvalget i november 2020. Foto:John Minchillo/Ritzau Scanpix

Flere republikanere tror på borgerkrig

Der er flere republikanere end demokrater, som tror, at en borgerkrig er mulig. Blandt de trofaste republikanske vælgere er tallet helt oppe på 55 procent. Hver femte af de trofaste republikanerne tror, at det er meget sandsynligt, at det sker inden for ti år.

- Det er et alvorligt problem i et politisk system, som er baseret på samarbejde henover midten. Det kræver politiske kompromiser at få USA til at fungere.

- Når du har to parter, som er så langt fra hinanden, er det et stort problem, udtaler Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU.

En betjent holder en Trump-tilhænger nede under stormen på Kongressen den 06. januar 2021. Foto: Shannon Stapleton/ Ritzau Scanpix

Både republikanere og demokrater mener, at USA er blevet mere splittet siden stormen på Kongressen 06. januar 2021, og 62 procent frygter for politisk vold i de nærmeste år.

- Politisk vold er blevet en konkret fare i USA. FBI har meldt ud, at hjemlig terrorisme er en dominerende trussel. Frygten er gentagelsen af begivenheder som stormen på Kongressen, siger Niels Bjerre Poulsen.

72 procent af republikanerne tror landet vil opleve mere politisk splittelse, mens tallet hos demokraterne er 58 procent.

- Et af de store problemer er, at mange af de loyale Trump-støtter fuldstændig har mistet tilliden til de amerikanske institutioner. For eksempel retsinstanser, FBI og andre myndigheder. Det betyder, at de ofte ikke har tillid til, at man kan løse de politiske uoverensstemmelser på normal vis, siger Niels Bjerre Poulsen.

Trump-tilhængere stormede den amerikanske kongresbygning den 06. janaur 2021. Dansk ekspert frygter, at den slags begivenheder kan ske igen. Foto: Shannon Stapleton/ Ritzau Scanpix

Republikanere sender migranter mod Washington

Traditionel borgerkrig urealistisk

Niels Bjerre Poulsen nævner FBI's ransagning af Trumps hjem, Mar-a-Lago, som et eksempel på Trump-støtternes mangel på tiltro til institutionerne.

- De fordømmer det, er overbeviste om at FBI er i lommen på demokraterne og truer med voldsomme optøjer med det samme. Før de har hørt om grundlaget for ransagningen, siger Niels Bjerre Poulsen.

Demonstranter, som støtter den tidligere præsident Trump, holder et skilt hvor der står, at FBI og det amerikanske justitsministerium er korrupte. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Torsdag kom den siddende præsident, Joe Biden, med en voldsom advarsel om de såkaldte 'MAGA-republikanere'.

- Donald Trump og MAGA-republikanerne repræsenterer en ekstremisme, der truer selve grundlaget for vores republik, udtalte Joe Biden ved en stort anlagt tale.

Trofaste Trump-støtter omtales ofte som Make America Great Again- republikanere.

En opsplitning

Selvom den nye meningsmåling sætter tal på en stærkt bekymrende tendens i USA, så er de fleste eksperter enige om, at en “gammeldags” borgerkrig i de næste ti år virker urealistisk.

- Jeg tror ikke på en borgerkrig i gængs forstand. I den oprindelige borgerkrig havde man en gruppe af stater, som ville løsrive sig.

- Jeg kan ikke se, hvilke grupper og koalitioner, der skulle gå sammen mod andre. Det er mere en opsplitning, som går på tværs af samfundet, udtaler Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU til Ekstra Bladet.

