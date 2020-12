Amerikansk justitsminister: Vi har ikke set snyd

Den amerikanske justitsminister William Barr slår nu fast, at Justitsministeriet ikke har afsløret valgfusk.

Det sker i et interview med nyhedsbureauet AP.

Her lader han forstå, at den amerikanske anklager samt FBI har efterforsket påstandene om valgfusk, og han fortæller, at de ikke har fundet nogen beviser for, at det er sket:

- Til dato har vi ikke set snyd på et på niveau, hvor det kunne have påvirket udfaldet af valget, siger han.

Den amerikanske justitsminier William Barr. Foto: PR

Men her stoppet Barr's opsigtsvækkende kommentarer ikke.

Således fortæller han også AP, at han har givet ekstra beskyttelse til anklager John Durham, der skal undersøge, hvordan Rusland var indblandet i valget, hvor Donald Trump blev præsident.

Udtalelserne er opsigtsvækkende, idet Barr har været tæt allieret med den amerikanske præsident Donald Trump.

Imens fortsætter Donald Trump med at påstå, at han har tabt grundet valgsnyd. Få minutter efter, at AP offentliggjorde nyheden om, at Barr ikke har konstateret valgfusk, er Trump på banen og siger, at der store lastbiler fyldt med tusindvis af snyde-stemmesedler.