Amerikansk politiker gør grin med russisk arrestordre: - Vi ses i Haag

Selvom Lindsey Graham nu får russernes vrede at føle, er det langtfra første gang, at den amerikanske senator raser mod Vladimir Putin. Tidligere har han opfordret til drab på den russiske præsident

Hvis den republikanske senator Lindsey Graham går og drømmer om at holde sommerferie i Moskva, skal han måske genoverveje de planer.

Så snart han i så fald sætter sine fødder på russisk jord, vil russiske betjente stå klar til at anholde ham.

Det meddeler Ruslands indenrigsministerium, der mandag har udstedt en arrestordre på politikeren.

Fredag mødtes den Ukraine-støttende republikaner med præsident Volodymyr Zelenskyj, og her faldt flere kommentarer, som har fået russerne til at se rødt.

Det skriver det amerikanske medie ABC.

I en kort video, som Zelenskyjs præsidentkontor har offentliggjort, kan man ifølge mediet høre senatoren fra South Carolina sige, at 'russerne dør', og at USA's støtte til Ukraine er 'de bedste penge vi nogensinde har brugt'.

Dmitry Peskov, der er præsident Vladimir Putins talsmand, udtaler i forbindelse med arrestordren, at det er 'svært at forestille nogen større skam for USA end at have sådanne senatorer'.

Graham: En ære

Rusland har allerede givet 200 amerikanske senatorer indrejseforbud i Rusland, og Lindsey Graham tager da også arrestordren med ro.

'Jeg vil bære denne arrestordre udstedt af Putins korrupte og amoralske regering som en hædersmedalje', skriver han i et Twitter-opslag, hvor han samtidig deler ABC's artikel.

'At vide at min støtte til Ukraine skaber vrede i Putins regime gør mig uendeligt glad. Jeg vil kæmpe for Ukraines frihed, indtil den sidste russiske soldat er væk fra ukrainsk territorium (...) Vi ses i Haag', slutter Graham med henvisning til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag i marts udstedte en arrestordre på netop Vladimir Putin.

Domstolen beskylder den russiske præsident for at være ansvarlig for krigsforbrydelser i Ukraine, blandt andet ved at deportere ukrainske børn fra det område, de bor i, til Rusland.

Opfordrede til drab

Selvom Lindsey Graham nu får russernes vrede at føle, er det dog langtfra første gang, at den amerikanske senator raser mod Vladimir Putin.

Tidligere har han på selvsamme Twitter-kanal skrevet, at den eneste måde at ende krigen mod Rusland på er at snigmyrde Ruslands præsident.

Det skete som reaktion på, at russiske tropper havde beskudt atomkraftværket Zaporizizja.

Efterspørger en snigmorder

På Twitter sammenlignede Lindsey Graham Vladimir Putin med Julius Cæsar og Adolf Hitler gennem historiske referencer til Marcus Brutus, der var med til at planlægge mordet på Julius Cæsar, og oberst Claus von Stauffenberg, der forsøgte at myrde Hitler, men fejlede.

'Er der en Brutus i Rusland? Er der en mere succesfuld oberst Stauffenberg i det russiske militær?' skrev Graham.

'Den eneste måde at slutte dette på er, at nogen fjerner denne mand.'