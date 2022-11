Amerikansk senator afviste Ekstra Bladet igen og igen

Raphael Warnock, der startede sit sidste rally ud med at sige, at han havde meget på hjerte, havde ikke noget at sige til Ekstra Bladet

GEORGIA, USA (EKSTRA BLADET): Mens solen gik ned over Columbus, og himlen lyste orange op i horisonten, trillede senator Raphael Warnocks kampagnebus ind på parkeringspladsen foran Abundant Life Church i den amerikanske sydstat Georgia.

Tv-stationerne stod klar, spotlysene var tændt og rettet mod podiet, og de fremmødte vælgere hev skilte og gratis T-shirts med 'VOTE WARNOCK' til sig, som var det et black friday-udsalg.

Raphael Warnock skrev historie, da han i 2020 blev valgt som den første sorte senator nogensinde i delstaten. Men han havde knap åbnet munden natten til mandag dansk tid, før det gik galt:

- Jeg vil gerne takke pastor Delta for at invitere mig til at komme her i aften. Han er en meget dygtig og hårdtarbejdende mand. Ham kan I være stolte af, lød det fra Warnock.

Ekstra Bladet i Georgia: Vi har altid peberspray i tasken

Annonce:

Indledningen blev ikke mødt af de klapsalver, senatoren tydeligvis havde forventet. Et par på forreste række råbte så pludselig tilbage:

- HUN! Hun! Pasta Delta er en kvinde.

- Åh ja, undskyld, forsøgte Warnock sig.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Senator Raphael Warnock (D) er meget populær i Georgia, selvom han ikke altid har styr på de steder, hvor han holder vælgermøder

Der findes talere, der kan indtage et rum og underholde, så man glemmer tid og sted, uden at de har nedfældet et ord på forhånd.

Og så er der personer som 53-årige Raphael Warnock, der taler så længe, at det føles som en helaftensfilm, man egentlig helst vil spole igennem for at komme til slutningen, så man kan gå i seng.

- Jeg har altid sagt, at jeg går meget op i kost og motion, prøvede Warnock igen og fortalte en fitnessanekdote, der faldt helt til jorden blandt de fremmødte, hvoraf mange var til den større side.

Det fik Warnock til at skifte spor og tale om tre emner, som de trofaste støtter var kommet for at høre meget mere om: byens mange veteraner, religion og familie.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Adskillige veteraner var mødt op til dagens rally. Foto: Cecilie Mengel

Amen, y'all

- Vil I høre noget, der er typisk mig, spurgte Warnock.

- JA! lød svaret.

- Jeg vågnede i Savannah i morges. Min fødeby, I ved. Mine kampagnefolk havde strikket et meget stramt program sammen til mig allerede fra morgenstunden, men ved I, hvad jeg besluttede?

- NEJ! lød det i kor.

- Jeg besluttede, at jeg ikke kunne være hjemme i Savannah uden at besøge min gamle mor. Så jeg sagde til dem, at de måtte annullere mine aftaler, for intet i verden er vigtigere end ens mor. Er det ikke rigtigt, spurgte Warnock.

- Amen, y'all. Amen, y'all, råbte min sidemand tilbage, mens han klappede og nikkede anerkendende op mod podiet.

Moon Walker

Nogenlunde samtidig et andet sted i Georgia moonwalkede Warnocks ærkerival, den tidligere NFL-stjerne Herschel Walker, ind på scenen til sit eget rally og kastede merchandise ud til de jublende fremmødte.

Annonce:

Sådan var det ikke i Columbus, hvor kun de mange cikader og 'Dancing Queen', der blev spillet mindst en håndfuld gange, udgjorde en slags baggrundmusik.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skilte og merchandise med Warnocks navn på blev revet væk. Foto: Cecilie Mengel

Da Raphael Warnocks talestrøm var slut, forsøgte Ekstra Bladet flere gange at fange ham.

Men selvom senatoren havde tid til at få taget otte gruppefotos med sin stab, var der desværre ikke mulighed for at stille op til interview med andre end Time Magazine og en lokal tv-station.

I stedet stillede to kvinder fra hans pressekorps sig imellem os og sagde, at han desværre ikke kunne tale, fordi kampagnebussen skulle hurtigt videre.

Artiklen fortsætter under videoen...

Der er midtvejsvalg i USA, men hvad vil det egentlig sige? Ekstra Bladet forklarer det her

Mark nægter at stemme: - Fremtiden er i Guds hænder

Da bussen endnu ikke havde forladt parkeringspladsen 20 minutter senere, og de ansatte stadig tog billeder, forsøgte Ekstra Bladet sig igennem et åbent vindue, hvor Warnock sad.

Senatoren vendte sig om, kiggede os i øjnene og smækkede vinduet i.

Annonce:

Manden, der startede sit sidste rally ud med at sige, at han havde meget på hjerte, havde åbenbart alligevel ikke noget at sige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pastor Delta fik gåsehud, da senator Warnock gik på scenen. Det samme kan man ikke sige om Ekstra Bladets udsendte. Foto: Cecilie Mengel

Ifølge 46-årige Wendy Jessie, der er opvokset i Columbus og til dagligt arbejder som regnskabsassistent, var aftenen tæt på perfekt:

- Da jeg var voksede op, boede mine bedsteforældre langt ude på landet, og de skulle rejse langt for at kunne stemme. De lærte mig vigtigheden af at stemme, og at det er min pligt overfor mit lokalsamfund og for mit land. Det er et løfte, jeg har givet dem (...) Så at være her i aften, betyder meget for mig, fortalte hun med våde øjne.

Også pastor Delta, som blev nævnt i starten af Warnocks tale, smilede til op over begge ører, da Ekstra Bladet spurgte hende, hvordan aftenen var gået:

- Det er mind blowing at have en mand af den kaliber, en kristen mand, hos os. Det er en ære.

- Det gav mig gåsehud at se, at lokalsamfundet dukkede op på den måde, svarede hun.

Annonce:

I begyndelsen af sin tale omtalte Warnock dig som 'ham' flere gange. Hvad tænker du om det?

- Det gør ingenting overhovedet. Men som du kan se, er jeg en kvinde, fortalte pastor Delta.