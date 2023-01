Amerikansk toppolitiker efterforskes: Løj om ALT

George Santos' opdigtede liv er smuldret mellem hænderne på ham, efter at det er blevet afsløret, at han har løjet om alt fra religion til sin egen mors død

Der er ikke det, det nyvalgte kongresmedlem George Santos ikke anklages for at have løjet om.

Religion. Uddannelse. Job. Skuddræbte ansatte.

Selv sin egen mors død.

Det er ellers kun to måneder siden, at den 34-årige republikaner blev hyldet for at vinde i et af New Yorks traditionelt set demokratiske distrikter til midtvejsvalget i november.

Siden er George Santos' opdigtede liv smuldret mellem hænderne på ham.

Løgn på løgn

Han er alligevel ikke efterkommer af jøder, der flygtede fra Holocaust.

Han er faktisk slet ikke jøde - eller 'latino jøde' som han kaldte sig - men katolik.

Han har alligevel ikke en uddannelse fra et prestigefyldt universitet på Manhattan i New York.

Han har alligevel ikke gjort lynkarriere på Wall Street.

Han mistede alligevel ikke fire ansatte under masseskyderiet i 2016 på natklubben Pulse i Orlando i Florida.

Annonce:

Og hans mor døde alligevel ikke under terrorangrebet i New York 11. september 2001, men først 15 år senere.

Erkender 'pyntet' cv

Det var avisen New York Times, der først satte spørgsmålstegn ved Santos' baggrund.

Siden har politikeren erkendt over for New York Post at have pyntet på sit cv og brugt 'et forkert ordvalg' om sin uddannelse og baggrund.

Han afviser dog, at det var med vilje:

- Jeg er ikke kriminel. Dette vil ikke afholde mig fra at kunne udføre mit arbejde i Kongressen. Jeg vil være effektiv. Jeg vil være ordentlig, sagde han til tabloidmediet i sidste uge.

Persona non grata

George Santos blev ellers solgt som en ægte republikansk wonderboy. Som søn af brasilianske immigranter havde han kæmpet sig til tops først på Wall Street og siden i amerikansk politik.

Han har kaldt sig selv 'legemliggørelsen af den amerikanske drøm', men nu er det slut med at pudse glorien.

Annonce:

Organisationen af republikanske jøder Republican Jewish Coalition (RJC) har bandlyst ham fra nogensinde at deltage i deres begivenheder igen.

- Han snød os og gav et misvisende billede af sit ophav. Han har tidligere hævdet at være jødisk i offentlige udtalelser og personligt over for os, skriver organisationen på sin hjemmeside.

'Overvældende' omfang

Også hans partifæller fået nok.

Den republikanske anklager Anne T. Donnelly kalder omfanget af Santos' løgne for 'overvældende':

- Borgerne i Nassau County og andre dele af valgdistriktet har brug for en ærlig og ansvarlig repræsentant i Kongressen. Hvis der bliver begået en kriminel handling i amtet, må vi retsforfølge det, siger Anne T. Donnelly fra den lokale anklagemyndighed på Long Island i New York.

Og efterforskningen slutter ikke der.

Også New Yorks statsadvokat, Letitia James, overvejer ifølge The New York Times at starte en føderal efterforskning af Santos.