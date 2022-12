Amerikanske Samar nægter at stemme: - Jeg bliver hjemme

'Landet har brug for DIN stemme til at stoppe løgnagtige Warnock. Han prædiker at være en af os, men kører samtidig Tesla og tjener styrtende med penge'.

'En stemme på Walker er et farvel til det Georgia, vi kender og elsker'.

Det er eftermiddag i hovedstaden Atlanta i delstaten Georgia, og valgstederne har været åbne i flere timer. I bilradioen overtager den ene valgreklame den anden, uanset om den er indstillet på FOX, CNN eller en mindre lokal station.

'Det var alt for mig i dag, nu skal jeg ned og stemme, og DU bør gøre det samme', siger en kvindelig radiovært, da klokken bliver 14.

Valgkamp i langdrag

Det har regnet i flere dage, og vejret er gråt og trist. I lyskrydsene går hjemløse med skilte og banker på bilruderne. 'HOMELESS', 'NEED FOOD', står der skrevet med store bogstaver.

Annonce:

'Er du også træt af, at det her valg trækker i langdrag? Det er jeg', lyder den næste reklame.

Selv den demokratiske kandidat til Senatet, Raphael Warnock, der i meningsmålingerne står til at vinde, orker ikke mere valgkamp, tænker jeg og skifter radiokanal.

Bombe under politiker: Betalte angiveligt for ekskærestes abort

'VOTE EARLY', 'VOTE NOW', 'YOUR VOTE MATTER'.

Over alt langs vejene er skilte, der opfordrer indbyggerne til at søge mod valgstederne.

Artiklen fortsætter under billedet...

En af Raphael Warnocks støtter holder et skilt langs en af vejene i Atlanta. Foto: Ritzau Scanpix

Nægter at stemme

Alligevel er det ikke alle, der har tænkt sig at stemme. En af dem er 28-årige Samad Ali, der arbejder som konsulent. Han har tidligere stemt demokratisk, men mener, at politikerne har svigtet ham så meget, at han nu har overvejet at stemme republikansk bare for at give dem en lærestreg.

Annonce:

- Jeg vil gerne have, at Demokraterne vågner op i morgen og tænker over, hvad de har gjort - eller ikke har gjort - og at de ikke fortjener min eller mange andres stemme. For mig at se er der tale om karrierepolitikere, der er der for deres egen skyld og ikke vores, siger han til Ekstra Bladet.

Til dagligt er Samad Ali en del af en klimatænketank, og af samme grund kan han alligevel ikke få sig selv til at stemme på Republikanerne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser tirsdagens stemmeseddel ud. Foto: Ritzau Scanpix

Partiets kandidat, Herschel Walker, har til et vælgermøde udtalt, at 'USA har noget af det reneste luft og det reneste vand i hele verden', men at 'vores gode luft ender i Kinas dårlige luft', hvor det blander sig og kommer tilbage til USA, som derfor skal bruge milliarder af dollars på at rense luften forfra.

- Jeg kommer aldrig til at stemme på Herschel Walker. Den mand er ikke god for noget, se bare hvad han mener om klimaet. Det er jo ødelæggende for fremtiden. Jeg ville gerne have stemt på en anden republikansk kandidat, hvis de havde en bedre opstillet, men det har de ikke, siger Samad Ali.

- Så derfor bliver jeg hjemme.

Annonce:

Millioner kan ikke stemme

I USA er millioner af mennesker afholdt fra at stemme, fordi reglerne blandt andet forbyder kriminelle eller tidligere dømte at stemme. Derudover har mange ikke et pas eller id-kort, som det kræves, fordi de aldrig har været ude af landet, eller fordi det er dyrt og besværligt at skaffe.

Forstår du, hvis der sidder nogen og tænker, at det er en forkælet tilgang at have, når du læner dig tilbage og siger 'så bliver jeg bare hjemme'.

- Ja, det forstår jeg egentlig godt, lyder det fra Samad Ali.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jeg åbner min telefon for at søge på det nærmeste valgsted, og med det samme kommer Raphael Warnocks ansigt til syne og fylder hele min skærm. På den lokale diner kører FOX News i baggrunden, her er det Walker, der har skærmtid.

Til midtvejsvalget 8. november holdt Georgia vejret, indtil det ud på natten stod klart, at ingen af de to kandidater ville sikre sig de påkrævede 50 procent af stemmerne i den amerikanske sydstat.

Jublede da Herschel Walker indtog scenen: - Jeg så lyset

Annonce:

Siden har begge kandidater været tilbage i kampagnesporet og besøgt universiteter, plejehjem, sportshaller og lokale virksomheder i håb om at kapre de sidste, afgørende stemmer.

Men mens Warnocks kalender har været spækket til randen, har Walker til stor frustration for sin kampagnestab holdt flere dages fri. Endda på dage hvor Warnock lagde vejen forbi hans hjemby.

Derfor har han de sidste dage sat slutspurten ind.

Artiklen fortsætter under billedet...

Herschel Walker krammer en af sine støtter til et vælgerevent tirsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Sætter rekord

Forud for valget er der slået rekord i antallet af brevstemmer. 1,85 millioner vælgere i Georgia har afgivet deres stemme på forhånd, heraf over 76.000 der ikke stemte ved valget for en måned siden.

Natten til onsdag dansk tid fører Raphael Warnock, men det er endnu for tidligt at spå om, hvem der vinder et sæde i Senatet.