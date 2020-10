Ammunitionslagre tømt: USA går våbenamok før valget

WARRENTON, VIRGINIA USA (Ekstra Bladet): Voldsomme demonstrationer, coronavirus, et dybt splittende præsidentvalg og startskuddet på jagtsæsonen har skabt en perfekt storm.

En storm, som i disse dage tømmer de amerikanske ammunitionslagre med rekordfart.

Washington holder vejret: Det Hvide Hus forskanset

Ekstra Bladet har besøgt Clark Brothers, en våbenhandler med 50 år på bagen i delstaten Virginia ca. 75 kilometer fra hovedstaden Washington D.C.

Steve Clark inspicerer en riffel, som han skal sælge i våbenbutikken 75 km. fra Washington. Foto: Anthon Unger

Her vidner tomme hylder om den ekstreme efterspørgsel på ammunition og våben, som våbenbutikker oplever i disse måneder i landet, der som det eneste i Verden har indskrevet retten til at eje våben som en urokkelig del af dets grundlov.

Ekstra Bladet i USA Anthon Unger og James Miles

300 pct.

- Folk vil forberede sig. De er måske ikke helt sikre på hvad. Men de vil forberede sig. Og det er deres forfatningssikrede ret at gøre netop det, fortæller indehaver Steve Clark.

Han er anden generation af ejere i den populære våbenbutik, som også driver en udendørs skydebane, hvor lokale med hang til krudt og kugler hænger ud.

- Siden coronavirus begyndte, har flere og flere købt våben. Både folk, der har i forvejen og nye våbenejere. Og da Black Lives Matter-demoerne begyndte, stak det helt af, siger Steve Clark til Ekstra Bladet.

- Hvor meget er salget steget her i butikken?

- Som det er lige nu, er det en stigning på ca. 300 procent i omsætning.

Ammunitionslageret hos Clark Brothers er i bund for tiden. Det er svært at skaffe nye forsendelser. Tit bliver ammunition sendt i udbud. Det har presset prisen op, fortæller Steve Clark. Foto: Anthon Unger

Clark Brothers driver også en udendørs skydebane. Her kan amerikanere med hang til krudt og kugler skyde med endnu større våben end indendørs. Det brager en del i nabolaget. Foto: Anthon Unger

Imens Steve Clark fortæller Ekstra Bladet om den voldsomme efterspørgsel, stimler adskillige kunder sammen i butikken.

Selvom det kun er formiddag, er de 12 ansatte - alle mænd - i fuld færd med at fremskaffe alt fra sigtekorn over almindelige håndvåben til store jagtrifler og A.R. 15-snigskytterifler til de købeglade kunder.

Julegave til mor

Alene de 20 minutter, Ekstra Bladet er i selve butikken og venter på at interviewe Steve Clark, når ekspedienterne at sælge to rifler, tre pistoler og en hel bunke udstyr.

Her er ældre ægtepar, som ligner dem der handler ind i Føtex på en hverdagsformiddag. Her er jægere og lokale bonderøve. Og midt i det hele også en ung mand, der skal købe en julegave til sin mor - i form af et håndvåben.

Steve Clark. Foto: Anthon Unger

Tre millioner flere

En optælling fra juli i år har vist, at der alene under den første bølge af coronavirus blev solgt tre millioner flere våben end almindeligt i USA.

Om Steve Clark synes det er lidt ‘over the top’ med alle de våben?

- Nej. Slet ikke. Folk har virkelig den følelse, at de har behov for at beskytte dem selv. Den kan man ikke diskutere med. Og et baseballbat nytter ikke meget, hvis din fjende har en skyder.

