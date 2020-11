Amok på pressemøde: - Jeg er ligeglad!

New Yorks guvernør blev rasende på de fremmødte journalister, da spørgsmålet om nedlukning af delstatens skoler kom på et pressemøde

- Du tager 100 procent fejl!

Tonen var ikke til at tage fejl af under et pressemøde om den eskalerende coronakrise i New York. Her langede guvernør Andrew Cuomo ud efter en journalist i skarpe vendinger.

Det skete efter en del forvirring om en mulig forstående nedlukning af delstatens skoler.

Jeg er ligeglad

Umiddelbart før pressemødet havde New York Times bragt en historie om, at New Yorks borgmester, Bill de Blasio, kraftigt overvejede at lukke skolerne på grund af den stigende smitte.

Men det var guvernøren ikke bekendt med.

Det stod klart, da en fremmødt journalisten spurgte, om statens forældre nu kunne sende deres børn i skole torsdag. Han fik et hårdt svar retur.



- Lad nu være med at være modbydelig og stødende i din tone, svarede Cuomo ifølge britiske The Guardian.



Men en anden journalist holdt fast og bad guvernøren svare på spørgsmålet, som han mente, var 'helt rimeligt'. Det fik kun Cuomo til at reagere endnu mere voldsomt.



- Jeg er ligeglad med, hvad I synes, lød det hidsigt fra guvernøren.

Efterfølgende fulgte en skænderi melllen Cuomo og journalisterne.

Det har fået flere til at reagere på sociale medier. Nogle sammenligner endda den vrede guvernør med skuespilleren Al Pacino, der er kendt for sine roller som en hård mafioso.

USA's største skolesystem ligger i delstaten New York. Her blev skolebørn også sendt hjem, der pandemien ramte i foråret.

USA har som det første land i verden passeret en kvart million dødsfald, der relaterer sig til coronavirus.

Det viser en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University kort inden midnat natten til torsdag dansk tid.

USA har registreret 250.029 dødsfald blandt coronapatienter, hvilket er langt højere end andre lande målt i absolutte tal. Landet har siden pandemiens begyndelse registreret knap 11,5 millioner smittetilfælde.

Den seneste million smittetilfælde fra 10 til 11 millioner blev tilføjet på bare seks dage.

Siden begyndelsen af november har USA oplevet en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

Ifølge sporingsredskabet Covid Tracking Project er 76.958 mennesker på tværs af USA tirsdag indlagt med coronavirus. Det er dobbelt så mange som for en måned siden.

Mange hospitaler i USA har advaret om, at de for tiden løber tør for ressourcer og sengepladser.

Flere hospitaler har været nødsaget til at omdanne kapeller, cafeterier og venteværelser til patienthåndtering, skriver nyhedsbureauet AP.

I grænsebyen El Paso i Texas har et stigende antal virusdødsfald ført til, at fængselsindsatte bliver betalt for at hjælpe med at transportere ligene.

