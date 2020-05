Anden på en måned: Bolsonaros sundhedsminister går af

Efter mindre end en måned på posten har Brasiliens sundhedsminister, Nelson Teich, fredag indgivet sin afskedsbegæring.

Det meddeler hans kontor fredag.

Hans afgang kommer på et tidspunkt, hvor coronakrisen er tiltagende i Brasilien, og landet betegnes som et nyt epicenter for pandemien.

En kilde i ministeriet siger til nyhedsbureauet AFP, at Nelson Teichs tilgang 'ikke er forenelig' med præsidentens tilgang til at bekæmpe den fortsatte spredning af Covid-19, som han har ved tidligere lejlighed har afskrevet som 'bare en lille virus'.

Jair Bolsonaro vil ikke give efter for eksperter og ministres formaninger om virussen. Idéen om ikke at hoste i hånden ser han heller ikke ud til at have tænkt sig at følge, her under en tale for sine støtter i april. Foto: Ritzau Scanpix

Bolsonaro har flere gange kritiseret de tiltag, som landets guvernører har indført for at inddæmme smitte. I stedet nedtoner han smitterisikoen og beder folk ignorere ordrerne om at blive hjemme. Her har han også flere gange ledt gennem eksempel og selv droppet udgangsforbud og afstandstagen forskellige steder, han har været på besøg.

I de seneste dage har præsidenten også været fortaler for, at man bruger hydroxyklorokin som behandling mod Covid-19. Teich syntes ikke, det var en god idé.

Hvor hurtigt man skal genåbne samfundet, har også været en diskussion, de to ligesom med det meste andet aldrig kunne blive enige i.

I sidste uge sagde ministeren, at han ikke blev taget med på råd, inden Bolsonaro gav ordre til at genåbne landets fitnesscentre, frisører og skønhedssaloner.

Streich smækker med døren under en måned, efter forgængeren Luiz Henrique Mandetta fik sparket i midten af april. Også her var der tale om grundlæggende uenigheder mellem ministeren og præsidenten, der flere gange offentligt erklærede sig uenig i Mandettas anbefalinger.

Brasilien har bekræftet over 206.000 tilfælde af smitte, hvilket svarer til knap én ud af tusind indbyggere. Lidt over 14.000 coronasmittede er døde, viste officielle tal torsdag.

Teich ventes at holde en pressekonference senere fredag, meddeler hans kontor.