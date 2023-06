Anders Fogh med appel: Lad Mette F. passe sit arbejde

Statsminister Mette Frederiksen (S) har 'alle kvalifikationer' til at blive Natos næste generalsekretær.

Men politikere, pressen og resten af befolkningen skal lade hende kunne passe sit arbejde som statsminister i Danmark.

Sådan lyder en appel fra tidligere Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen til Ritzau på Folkemødet.

- Min opfordring er, at vi herhjemme i Danmark er lidt mere voksne med hensyn til det at håndtere, at statsministeren rygtevis er på tale til internationale poster.

- Det skal være muligt for en statsminister at fortsat udøve sit hverv med autoritet, selv om man på rygtebørsen er nævnt til en international post.

- Jeg har set, hvordan Christiansborg nærmest er gået i selvsving, socialdemokratiske kaffeklubber er i aktion og alt muligt andet.

- Efter min mening er det ikke voksent af et lille land at opføre sig på den måde. Hvis man gør det, så risikerer vi, at ingen kvalificerede danskere tør melde sig til internationale poster, hvis man så undergraver sin egen autoritet derhjemme, siger Anders Fogh Rasmussen.

Ordene faldt kort inden, at en række norske medier fredag erfarede, at nuværende Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg er blevet bedt om at forlænge sit mandat af USA's præsident, Joe Biden.

Stoltenbergs mandat står til at udløbe ved udgangen af september. Derfor har internationale medier beskæftiget sig med, hvem der er favorit til at tage over.

Og her har Mette Frederiksen i et stykke tid ofte været nævnt.

- Hun har alle kvalifikationerne, men det er ikke bare det, det går efter. Det er også et spørgsmål om geografi og alt muligt andet, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han mener dog, at det vil være en god idé at forlænge Jens Stoltenbergs mandat.

- I lyset af, at der tilsyneladende er forskellige holdninger til, hvem der egentlig skal afløse ham, så synes jeg, det i den nuværende situation er det rigtige.

Dermed vil der kunne 'bruges lidt mere tid på at finde ud af, hvem der skal afløse ham'.

Anders Fogh Rasmussen var Nato-generalsekretær fra 2009 til 2014. Før det var han Danmarks statsminister og formand for Venstre.

Han forklarer, at posten som Nato-chef er et 'meget krævende job, fordi alle beslutninger i Nato kræver enstemmighed'. Og det er generalsekretærens opgave at skabe enstemmighed.

- Det er også grunden til, at ofte tager man en generalsekretær fra et mindre land, for mindre lande er mindre tilbøjelige til at tage nationale hensyn og mere tilbøjelige til at bøje sig mod hinanden, siger han.