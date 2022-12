Anders Fogh Rasmussen skal mødes med regeringstop i Taiwan

Den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen tager i begyndelsen af næste år turen til Taiwan.

Det skriver mediet Taipei Times ifølge Altinget. Kilder tæt på Fogh har desuden bekræftet besøget over for det danske medie.

På turen skal han blandt andre mødes med præsidenten, vicepræsidenten og udenrigsministeren, skriver Taipei Times.

Formålet er ifølge det lokale medie at diskutere den stigende militære trussel fra Kina.

Forholdet mellem Kina og Taiwan har længe været betændt.

Spændingerne mellem Taiwan og Kina tog i år yderligere til, efter at den fremtrædende amerikanske parlamentariker Nancy Pelosi besøgte Taiwan i begyndelsen af august.

Hun er formand for Repræsentanternes Hus, det ene af de to kamre i Kongressen. Flere så derfor besøget som et symbol på USA's støtte til Taiwan.

Annonce:

Siden da har Kina skruet op for sine militære øvelser omkring Taiwan. De indebar blandt andet prøveaffyringer af missiler og flere maritime øvelser omkring Taiwan.

Ifølge Kina er Taiwan en del af Kina, selv om øriget har sit eget parlament, og flertallet af befolkningen ønsker uafhængighed.

Øen fungerer de facto som sit eget land med egen forfatning, demokrati, regering og hær.

Senest har det stigende pres fra Kina fået Taiwan til at planlægge at forlænge den obligatoriske værnepligt et år.

Anders Fogh Rasmussen er selv på kant med Kina.

I kraft af sin position som formand for organisation 'Alliance of Democracies Foundation', der forsøger at fremme demokrati i verden, er han blevet forment adgang til landet. Det skete i 2021.

Forholdet mellem den tidligere statsminister og Kina blev kun forværret af, at danskeren inviterede Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, til at tale ved et demokratitopmøde i København senere det år.

Det førte blandt andet til kritik fra Kinas ambassade i Danmark.

Annonce:

Danmark har i mange år ført en såkaldt et-Kina-politik, hvilket betyder, at Danmark kun diplomatisk anerkender Kina, men ikke Taiwan.

Derfor mente ambassaden, at det brød med princippet at invitere Tsai Ing-wen til at tale ved mødet.

Anders Fogh Rasmussen tager ifølge Altinget til Taiwan i begyndelsen af januar.