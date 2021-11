Anders Kühnau har flertal til at vælte Stephanie Lose

Anders Kühnau (S) har et flertal til at få den magtfulde formandspost i interesseorganisationen Danske Regioner.

Onsdag eftermiddag har Anders Kühnau, der er formand for Region Midtjylland, meddelt til Ritzau, at han udfordrer den nuværende formand, Stephanie Lose (V), om posten.

Radikale Venstre oplyser i en pressemeddelelse, at partiet peger på S-formanden, og dermed er der et flertal for ham.

Radikale Venstre var også tungen på vægtskålen i Danske Regioner efter det seneste valg i 2017.

Her endte partiet med at gå uden om Socialdemokratiet, der ellers havde vundet fire ud af fem formandsposterne i regionerne, og udnævne Venstres Stephanie Lose fra Region Syddanmark til formand.

Grunden til, at De Radikale har fået det afgørende mandat, er, at både Venstre sammen med De Konservative - og Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten og SF - ser ud til at kunne samle otte mandater.

Men det er lige præcis ikke nok til et flertal, som kræver ni mandater.

Ligesom ved det seneste valg har Radikale Venstre til gengæld fået én plads i interesseorganisationens bestyrelse, og de kan dermed afgøre formandsvalget.

Der i alt 17 medlemmer af bestyrelsen i Danske Regioner.

- Danske Regioner arbejder i næsten alle sager med konsensusbeslutninger, og jeg har stor tillid til, at Anders Kühnau vil være den helt rette til at formidle et sådant bredt samarbejde, siger Karin Friis Bach (R), der er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, i pressemeddelelsen.

Radikale Venstre står til gengæld til at kunne beholde formandsposten i Danske Regioners sundhedsudvalg, oplyser partiet. En post, Karin Friis Bach også har haft de seneste fire år.

Anders Kühnau var en af i alt tre socialdemokratiske formænd, som blev valgt i regionerne efter valget tirsdag.

Valget af Anders Kühnau stod dog ikke klart før onsdag morgen, hvor det var lykkedes S-formanden at samle 28 mandater bag sig.

Det skete med en aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, De Konservative, SF, Kristendemokraterne, Psykiatri-Listen og Enhedslisten.

Det kræver 21 mandater for at få flertal i et regionsråd. Anders Kühnau kunne dermed genvælges.

Det var ellers umiddelbart, efter at valgresultatet for regionen kom, usikkert, hvem der ville kunne udnævne sig til regionsrådsformand de næste fire år.

Socialdemokratiet gik tilbage med 4,3 procentpoint.

De andre valgte S-formænd er Lars Gaardhøj i Region Hovedstaden og Heino Knudsen i Region Sjælland.

Imens har Socialdemokratiet tabt formandsposten i Region Nordjylland, hvor Ulla Astman (S) stopper efter 14 års i formandsstolen.