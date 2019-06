Anders Samuelsen: - Løkke har svigtet os

Det borgerlige Danmark er sprængt i atomer, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag under 24 timer før valget har detoneret en gigantisk bombe.

Han vil danne regering hen over midten i dansk politik med Socialdemokratiet og de radikale. Dermed står VLAK-regeringern for at få dødsstødet efter valget. Det er Anders Samuelsen dybt skuffet over.

- Hver dag en ny melding fra Venstre. Jeg kan da godt forstå, hvis danskerne er en smule rundforvirrede. Jeg synes, det er et stort svigt af det borgerligt-liberale Danmark, Lars Løkke Rasmussen har gang i her, siger Anders Samuelsen til TV2 News.

De tre regeringspartier - Venstre, Liberal Alliance og De Konservative - gik til valg på at fortsætte samarbejdet. Meningsmålingerne peger imidlertid entydigt på, at rød blok kommer til at vinde valget stort over blå blok.

Tidligt i valgkampen valgte Lars Løkke Rasmussen i bogen 'Befrielsens øjeblik' at lufte tanker om en SV-regering med Socialdemokratiet og Venstre.

Det var på det tidspunkt tænkt som et alternativ til VLAK-regeringen, som Lars Løkke Rasmussen nu altså definitivt har aflivet.

Tulle: Vi vil være med

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ser gerne et tættere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Men det skal være et samarbejde, der inkluderer Dansk Folkeparti.

Det siger han til TV2 News, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag eftermiddag har fortalt, at hans førsteprioritet efter folketingsvalget er at arbejde for at danne en regering hen over midten.

- Jeg synes, det er superfint at tale om et samarbejde mellem V og S. Men det er klart, at som formand for Dansk Folkeparti vil det være en forudsætning, at vi selv indgår i det samarbejde, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

Pape takker nej

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger til gengæld til TV2 News, at partiet vil takke pænt nej til en invitation, hvis man bliver indbudt til et samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet.

- Hvis der bliver dannet en SV-regering, er det, fordi der er et flertal bag den. Men vi kan ikke stå bag en regering, der vil hæve skatten eller føre en slappere retspolitik, siger Pape.

Han understreger dog, at Konservative gerne vil samarbejde med en sådan konstellation.

- Vi vil gerne ind og samarbejde og gøre alt, hvad vi kan for at trække det i en borgerlig retning, siger han.