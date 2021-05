Angrebet af baglandet: I bor her jo ikke

Konservative holder fast på Lindholm som destination for et nyt udrejsecenter, men bliver angrebet af baglandet

'Nej til Lindholm!'

Det er den klare melding fra Konservative i Vordingborg, efter øen i kommunen igen er blevet foreslået af partiets folketingsgruppe som placering for et nyt udrejsecenter.

I en pressemeddelelse udsendt af foreningen giver de udtryk for bekymring over effekten på lokalsamfundet.

'Den positive fremgang kommunen lige nu oplever på boligpriser, bosætning og erhvervsudvikling vil blive bremset. Det samme vil ske på turismeområdet,', skriver Konservative i Vordingborg blandt andet i pressemeddelelsen.

Forstår, men holder fast

Partiets gruppe på Christiansborg har forståelse for utilfredsheden, men holder fast i forslaget om Lindholm.

- Jeg forstår udmærket godt, at Konservative i Vordingborg sender det signal. Det havde jeg også gjort, hvis jeg var i samme situation, men til syvende og sidst har Lindholm ingen naboer, siger Konservatives gruppeformand, Mai Mercado, til Ekstra Bladet.

- Der er ingen gode løsninger, siger hun.

Det var VLAK-regeringen, som Mai Mercado og flere andre Konservative var en del af, der oprindeligt igangsatte arbejdet med et udrejsecenter på Lindholm.

- Hun bor her jo ikke

Konservative i Vordingborgs konstituerede formand, Lis Torndal, er glad for, at Mai Mercado forstår kritikken, som hun uddyber overfor Ekstra Bladet.

- Mai Mercado holder jo fast i, at Lindholm er 'den mindst dårlige løsning'. Hvad tænker du om det?

- Det kan jeg da godt forstå, hun siger. Hun bor her jo ikke. Hernede synes vi, at det er en rigtig dårlig idé. Det vil slå hele lokalsamfundet ihjel. Huspriserne er endelig ved at komme en smule op, siger Lis Torndal til Ekstra Bladet.

Lis Torndal forklarer også, at der er skuffelse i foreningen over, at udmelding kommer uden, at der på forhånd var dialog mellem folketingsgruppen og partiets forening i Vordingborg.

- Vi har kunnet læse og høre det i pressen. Der kan jeg godt føle mig skuffet som formand, siger hun.

- Jeg har også skrevet noget på facebook, hvor der var en, der kommenterede 'nu bliver Søren Pape sur'. Ja, men så må han ringe til mig. Vi er ikke vilde med det, siger Lis Torndal til Ekstra Bladet.

