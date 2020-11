Angriber kollega: Vilde beskyldninger mod magtfuld senator

Debatten om valgsnyd har delt USA i to lejre.

Trumps følgere mener, at præsidenten blev franarret præsidentembedet på grund af omfattende - og indtil videre udokumenteret - snyd ved valgstederne i demokratiske stater og distrikter, mens Biden-lejren har erklæret sig som sejrherre.

I delstaten Georgia, som Biden vandt utrolig snævert, fyger beskyldninger om valgsnyd også frem og tilbage. Men her er det ikke kun republikanerne, der beskylder demokraterne for at ville omgå reglerne. Republikanerne beskylder også sine egne for decideret forsøg på snyd.

Så dyr bliver Trums genoptælling

Spurgte ind til stemmesedler

Delstatens republikanske indenrigsminister, Brad Raffensperger, siger nemlig, at den magtfulde - ligeledes republikanske - senator Lindsey Graham spurgte ham, om det var muligt at smide lovlige stemmer ud.

I et interview med Washington Post fortæller Raffensperger, at Graham, der er formand for Senatets Juridiske Komité, frygtede, at politisk overbevisning kunne få stemmetællere i visse valgdistrikter til at afvise brevstemmer med begyndelsen, at underskriften var falsk.

Derefter ville Graham vide, om han hvade bemyndigelse til at smide alle brevstemmer fra disse valgdistrikter ud.

- Det lød unægteligt som om, at han var klar til at gå ned ad den vej, siger Raffensperger til Washington Post.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lindsey Grahan er formand for Senatets Juridiske Komité. Foto: Sarah Silbiger/Ritzau Scanpix

Lindsey Graham erkender, at han har haft en samtale med Georgias indenrigsminister, men han er ikke enig i Raffenspergers udlægning af drøftelsen.

- Jeg synes, at det var en god samtale. Men jeg er overrasket over, at han tolker den, som han gør, siger Graham ifølge Washington Post.

Han kalder videre Raffenspergers beskyldninger for 'vanvittige' og understreger, at han kun ville undersøge, hvordan processen med at validere brevstemmer foregik.

Raffensperger er havnet i gedigen modvind, efter at han har forsvaret Georgias valgproces. Det republikanske kongresmedlem Doug Collins fra delstaten beskylder Raffensperger for at vælde demokraternes side, fordi han nægter at følge Trumps påstand om, at valget blev stjålet fra ham.