Angriber Trump

Gretchen Whitmer, guvernør i Michigan, USA, anklagede torsdag Donald Trump for at foranledige ekstremisme og terrorisme.

Det sker, efter at 13 mænd samme dag blev anholdt og mistænkt for at have planer om at få startet en borgerkrig i USA og kidnappe guvernøren.

Guvernøren har luftet sine anklager i flere amerikanske nyhedsudsendelser, skriver Reuters.

- Så sent som i sidste uge stod præsidenten foran det amerikanske folk og nægtede at fordømme hvide højreekstremist-grupper og hadefulde grupper som de militser (som er sigtet for at planlægge kidnapningen, red.), sagde Gretchen Whitmer ifølge mediet.

Gretchen Whitmer mener, at Donald Trump foranlediger ekstremisme. Foto: Michigan Governor's office/Reuters/Ritzau Scanpix

- Træd tilbage og hold jer i beredskab,' sagde han til dem. Hadefulde grupper hørte præsidentens ord som en opfordring frem for en irettesættelse. Når vores ledere udtaler sig, har deres ord betydning, fortsatte hun.

Svarer igen

På Twitter reagerede Donald Trump sent torsdag på guvernørens udtalelser.

'Frem for at takke mig (for myndighedernes indsats i sagen, red.), kalder hun mig en hvid ekstremist - Mens Biden og demokraterne nægter at fordømme Antifa, anarkister, folk der plyndrer til demonstrationer og grupper, som brænder demokratstyrede byer ned,' skrev den amerikanske præsident.

'Jeg accepterer ikke NOGEN form for ekstrem vold. At forsvare alle amerikanere, selv dem der er imod mig og angriber mig, er noget jeg altid vil gøre som jeres præsident,' fortsatte han.

Seks af de anholdte er blevet sat i forbindelse med en stærkt højreorienteret militsgruppe ved navn Wolverine Watchmen.

