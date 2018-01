Anklagede Trumps søn for forræderi: Nu er han fyret

Donald Trumps tidligere spindoktor Steve Bannon er færdig som chef for højremediet Breitbart News efter en offentlig strid med Trump-familien.

Breitbart meddelte tirsdag, at 64-årige Bannon vil træde tilbage som formand for det ultrakonservative nyhedssite.

- Jeg er stolt over, at Breitbart-holdet på så kort tid har formået at opbygge en nyhedsplatform i verdensklasse, siger Bannon i en udtalelse.

Steve Bannon var en af Donald Trumps nærmeste rådgivere i præsidentvalgkampen og blev efter Trumps indsættelse udnævnt til chefstrateg i Det Hvide Hus.

Steve Bannon fulgte med Donald Trump ind i Det Hvide Hus. Nu omtaler Trump ham som 'Sloppy Steve'. Foto: AP

Det varede dog ikke længe, før Bannon måtte forlade stillingen efter et internt opgør i Det Hvide Hus.

Højforræderi

Steve Bannon vendte tilbage til jobbet som chef for Breitbart News, som han med egne ord havde gjort til platform for den højreekstreme alt-right-bevægelse.

Men Steve Bannon ragede igen uklar med sin tidligere chef.

Årsagen var bogen ’Fire and Fury’, hvor Donald Trump fremstilles som mentalt ustabil og uegnet til at være præsident.

Bogen 'Fire and Fury' tegner et yderst negativt billede af den amerikanske præsident. Foto: AP

I bogen er Steve Bannon citeret for, at Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., havde opført sig 'højforræderisk' og 'upatriotisk' ved at møde med en russisk advokat i Trump Tower i juni 2016.

Fra forstanden

Disse ord fik præsident Trump til at slå hånden af Steve Bannon.

- Da han mistede sit job, (i Det Hvide Hus, red.), gik han fra forstanden, lød det i en erklæring fra præsidenten, der samtidig nedtonede Bannons rolle som rådgiver.

- Steve Bannon har intet at gøre med mig eller mit præsidentembede. Steve repræsenterer ikke min base. Han er kun interesseret i sin egen vinding, lød det fra Trump.

USA's præsident Donald Trump. Foto: AP

Selv om Bannon kort efter krøb til korset og undskyldte sine udtalelser til bogen, var skaden allerede sket.

Milliardæren Robert Mercer, der både har finansieret Breitbart News og doneret millioner til valget af Donald Trump, havde fået nok af Steve Bannon, der nok engang står uden job.