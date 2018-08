Anklager: Manafort har følt sig hævet over loven

Paul Manafort, præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef, har følt, at han var 'hævet over loven'.

Sådan lød det tirsdag fra anklageren på den første dag i retssagen mod Paul Manafort.

Manafort, 69, er den første på anklagebænken i særanklager Robert Muellers undersøgelse af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Men anklagerne mod Manafort handler ikke om Rusland og valget i 2016.

Manafort er tiltalt for skattefusk, banksvindel samt hvidvask af penge i forbindelse med hans virke som rådgiver for politikere i Ukraine i en periode fra 2007 til 2015.

- En mand i dette retslokale mente ikke, at han var underlagt loven: ingen skattelov, ingen banklov, siger Asonye i retssalen i Alexandria, Virginia.

Retssagen mod Paul Manafort blev tirsdag indledt i Alexandria, virginia. Foto: AP

Ifølge anklageren tjente Manafort omkring 60 millioner dollars (cirka 400 millioner danske kroner) i Ukraine, og hovedparten af pengene endte i skattely.

Manafort var kampagnechef for Trump fra maj til august i 2016, hvor han måtte træde tilbage på grund af anklager om at have udført arbejde for Ukraines pro-russiske leder Viktor Janukovitj.

Anklagemyndigheden vil i de næste tre uger fremlægge 436 styk bevismateriale og føre over 30 vidner, blandt andre Manaforts tidligere forretningspartner Rick Gates.

Manafort har på forhånd erklæret sig uskyldig. Han risikerer at skulle tilbringe årtier bag tremmer, hvis han kendes skyldig i de mest alvorlige anklagepunkter.

Se tidslinje over Paul Manaforts op- og nedtur: