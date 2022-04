Anklager Putins veninde for fusk kort før valg

EU's antisvindelenhed, Olaf, anklager den franske højrefløjskandidat ved præsidentvalget, Marine Le Pen, for at have svindlet med EU-midler.

Det fremgår af en rapport Olaf fra 11. marts, som det franske medie Mediapart har set dele af og skrevet om lørdag.

Franske anklagere bekræfter søndag, at de undersøger en rapport fra Olaf, der anklager Marine Le Pen for underslæb.

Ifølge rapporten skal Le Pen have begået underslæb for 137.000 euro, mens hun var medlem af EU-Parlamentet fra 2004 til 2017. 137.000 euro svarer til lidt over en million kroner.

Le Pen skal sammen med tre andre parlamentsmedlemmer have misbrugt i alt 600.000 euro fra EU's pengekasse. En af de tre andre er hendes far, Jean-Marie Le Pen.

EU-midlerne skal ifølge rapporten være brugt til nationale politiske formål, personlige udgifter og tiltag, som har gavnet kommercielle virksomheder med tætte bånd til hendes parti.

Anklagen er kommet frem kort tid før anden og afgørende runde ved det franske præsidentvalg, som finder sted om en uge. Her står Le Pen over for den siddende franske præsident, Emmanuel Macron.

Le Pens advokat, Rodolphe Bosselut, afviser beskyldningerne. Advokaten forholder sig desuden skeptisk over for timingen for rapporten.

EU-Parlamentet vil forsøge at få pengene, som Le Pen og de tre andre ifølge Olaf har misbrugt, tilbage. Det oplyser en unavngiven kilde i EU-Parlamentet.

Olafs efterforskning af Le Pen har stået på siden 2016. Le Pen er blevet forhørt i sagen i marts 2021, oplyser hendes advokat.

EU-skeptiske Marine Le Pen har siden 2017 også stået over for en anden anklage, som er forbundet med hendes tid i EU-Parlamentet.

I den sag er hun mistænkt for at have haft ansat assistenter betalt af EU-Parlamentet kasse, som i virkeligheden har arbejdet for hendes parti, Rassemblement National - tidligere Front National.