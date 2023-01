Anklager skandale-politiker: Stjal penge fra døende hund

Toppolitikeren George Santos hjalp i 2016 med at samle flere tusinde dollars ind til en dødssyg hund. Nu anklages han for at have stjålet pengene

Da to amerikanske veteraner i 2016 rakte ud til George Santos og bad om hjælp til at indsamle penge til en dødssyg hund, havde de aldrig regnet med, at Santos selv ville stikke af med pengene.

Alligevel var det ifølge dem præcis, hvad der skete.

Det fortæller de til tv-stationen CNN.

Løgne afsløret

For blot to måneder siden blev den 34-årige republikaner hyldet for at vinde i et af New Yorks traditionelt set demokratiske distrikter til midtvejsvalget i november.

Siden er George Santos' liv smuldret mellem hænderne på ham.

Han efterforskes af politiet og anklages for at have løjet om sin religion, uddannelse, job - ja, selv sin egen mors død. Og nu altså også for at have stjålet penge, der skulle være gået til en døende hund.

Toppolitiker løj om alt: Nægter at gå af

Da Rich Osthoffs hund, Sapphire, i 2015 blev ramt af en tumor, levede både hund og ejer som hjemløse og boede i et telt, efter at Osthoff havde mistet sit arbejde.

Hans mentor og ven Michael Boll, der står bag et netværk for veteraner i New Jersey, foreslog at tage kontakt til Santos, der var kendt for tidligere at have hjulpet nødlidende dyr.

'Lad os alle hjælpe'

George Santos, der dengang endnu ikke var valgt til Repræsentanternes Hus, sagde ja til at hjælpe og oprettede en indsamling, så hunden kunne blive opereret.

'Vil du hjælpe denne hund og hendes far, så de kan blive sammen et par år mere? Fortjener han ikke at have hende? Lad os alle hjælpe denne familie på to,' stod der blandt andet i et Facebookopslag, der skulle få folk til at donere penge. Det skriver CNN.

Amerikansk toppolitiker efterforskes: Løj om ALT

Ifølge Rich Osthoff blev der samlet mere end 3000 dollars ind, svarende til cirka 20.000 kroner. Men hverken hund eller ejer så nogensinde så meget som en dollar.

Pengene forsvandt nemlig sammen med George Santos.

Seks måneder senere døde hunden.

Afviser anklager

Indsamlingshjemmesiden GoFundMe bekræfter over for CNN, at man i 2016 fik en indberetning om, at indsamlingen snød donorerne, og at man derfor lukkede den ned.

Selv afviser Santos anklagerne og kalder historien for 'opdigtet'.

Det var avisen New York Times, der først satte spørgsmålstegn ved Santos' baggrund.

Selv har politikeren erkendt over for New York Post at have pyntet på sit cv og brugt 'et forkert ordvalg' om sin uddannelse og baggrund.

Nægter at gå af

Kritikken fortsætter med at hagle ned over republikaneren, både fra politiske modstandere og fra partifæller, der kræver, at han træder tilbage.

Men det har Santos på ingen måde tænkt sig.

- Jeg blev valgt til at tjene folket fra New Yorks tredje valgkreds, ikke partiet og ikke politikere, skrev han i sidste uge på Twitter og tilføjede.

- Jeg vil IKKE gå af.