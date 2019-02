Anklager Trump: Blev kysset mod sin vilje

Præsidenten beskyldes for at diskriminere kvinden og for at forsøge at kysse hende. Det Hvide Hus nægter alle anklager

En kvinde, der i 2016 var kampagnemedarbejder for Donald Trump, anklager USA's nuværende præsident for race- og kønsdiskrimination samt seksuelt overgreb.

Sagen skal prøves ved en føderal domstol i delstaten Florida, skriver flere amerikanske medier som Washington Post og The New Yorker.

Det drejer sig konkret om, at den sorte kvinde, hvis navn er Alva Johnson, ifølge eget udsagn er blevet betalt mindre end sine både mandlige og hvide kollegaer i samme funktion. Derudover skulle præsidenten ved en lejlighed have kysset Johnson mod hendes vilje.

Svært at bevise

Netop påstanden om det ufrivillige kys kan blive svær at bevise, men fire personer skulle ifølge mediet allerede have tilkendegivet, at de er blevet fortalt om hændelsen af 43-årige Alva Johnson.

- Jeg følte mig krænket med det samme, fordi jeg ikke var forberedt, og jeg ikke ønskede det. Jeg kan stadig se hans læber komme direkte mod mit ansigt, har hun fortalt Washington Post om episoden, der ifølge hende fandt sted på et vælgerkontor i byen Tampa.

Det Hvide Hus' pressesekretær Sarah Sanders har været ude og afvise alle anklager i en pressemedelelse.

'Det har aldrig fundet sted og er blevet modsagt af flere troværdige øjenvidner', skriver Sarah Sanders.

Et af de vidner, der angiveligt skulle have overværet episoden, er Floridas statsanklager, Pam Bondi. Ifølge Johnson smilte og lod hun som ingenting, da hun så Trump forsøge at kysse hende.

Det nægter Bondi dog i stærke vendinger.

- Husker jeg, at der skete noget uanstændigt? Hundrede procent nej. Jeg er anklager, og hvis jeg så noget upassende, ville jeg have sagt noget, lyder det afvisende fra Floridas statsanklager.

Her ses Donald Trump under et vælgermøde i byen Tampa , da han var i fuld sving med præsidentkampagnen i 2016. Foto: Mike Carlson/Ritzau Scanpix

Desuden har Johnson, som under kampagnen i 2016 var ansvarlig for valg-arrangementer i netop Florida, underskrevet en kontrakt, hvori der indgår en tavshedsklausul om blandt andet sit ansættelsesforhold.

Det forventer kvindens advokat, Hassan Zavareei, at Trump vil bruge til sin fordel.

- Vi forventer, at Trump vil forsøge at bruge kontrakten til at lukke munden på mrs. Johnson. Men vi vil kæmpe mod denne skræmme-taktik, siger han til The New Yorker.

Vil behandles fair

Alva Johnson har fortalt Washington Post, at hun allerede i 2016 overvejede at fortælle sin historie, men hun var nervøs for konsekvenserne. Efter et år, hvor hun ikke kunne sove og havde svært ved at give slip på hændelsen, valgte hun at gå til en advokat.

- Jeg lægger sag an, fordi mit arbejde er det samme værd, som mine hvide kollegaers. Jeg lægger også sag an, fordi sådan en rovdyrs-opførsel ikke må negligeres. Specielt ikke, når man er den mest magtfulde person i verden, siger Johnson til Washington Post.

Flere kvinder har påstået, at Donald Trump har forulempet dem, men Alva Johnson er den eneste kvinde, der har lagt sag an mod USA's 45. præsident.

