Anklagere om fængselsstraf til Støjberg: En klar og rigtig dom

Rigsretten er afgjort: Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg idømmes 60 dages ubetinget fængsel.

Efter de to anklageres opfattelse er det en 'klar og rigtig dom'.

- Det, der er afgørende for os, er, at retten er kommet frem til, at Inger Støjberg er skyldig, og at det er med forsæt. Om det er to eller fire måneder er ikke så afgørende for os, siger anklager Jon Lauritzen.

- Vi kan se, at det er 25 ud af 26 dommere, der er enige. Vi er glade for, at det er en stort set enig rigsret, siger Lauritzen.

Anklagerne gik efter fire måneders ubetinget fængsel, men Støjberg får altså 60 dage, svarende til to måneder.

- Det har været en atypisk sag, fordi der har været meget bevågenhed, det er en stor sag, og den har været meget kompleks.

- Men det har været meget interessant, og vi har haft et rigtig godt samarbejde fra dag ét, så på den måde har det været en stor ære at være med i noget, der er så historisk som det her, siger anklager Jon Lauritzen efter domsafsigelsen.

Den anden anklager i sagen, advokat Anne Birgitte Gammeljord, kalder det 'en meget stor sag'.

I sagen blev Inger Støjberg tiltalt for at være ansvarlig for, at der i 2016 blev iværksat og fastholdt en ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt. I strid med loven.

Anklagerne i sagen har tidligere sagt, at de ville acceptere udfaldet, fordi det 'ligegyldigt hvad vil være det rigtige', lød det forud for afgørelsen.

De to anklagere har ført sagen for Folketinget, mens de to forsvarere er beskikket af Rigsretten efter ønske fra Støjberg.

Fra forsvarsadvokat René Offersen lyder det, at det er en 'hård dom'.

- Rigsretten har truffet en afgørelse, og vi har fået den og skrålæst den, og det, vi kan se, er, at man tilsidesætter nogle forklaringer, som vi har lagt stor vægt på.

- Der er et afgørende møde 10. februar, som Rigsretten bedømmer anderledes. Havde vi fået overbevist dem om det, havde udfaldet måske været anderledes.

Han kalder det 'selvfølgelig et skuffende udfald, at Inger Støjberg er dømt', men afviser, at der er noget, de ville have gjort anderledes.

Han og resten af Støjbergs forsvarsteam skal nu hjem og nærlæse dommen, lyder det.

Blandt dem er også advokat Jonas Christoffersen, som efter afgørelsen siger, at han er 'meget, meget overrasket'.