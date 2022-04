Appel til franskmænd: Stop hende!

Franskmændene må forhindre, at højrepopulisten Marine Le Pen vinder det franske præsidentvalg, for ellers vil det totalt forandre EU.

Sådan lyder det mandag advarende fra Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn.

Le Pen har søndag ved første runde af præsidentvalget sikret sig over 23 procent af stemmerne mod mere end 27 procent til Emmanuel Macron. De to skal ud i en afgørende valgrunde 24. april.

- Jeg er meget bekymret, og jeg håber ikke, at vi får Le Pen som Frankrigs præsident, siger Asselborn forud for et møde blandt EU's udenrigsministre.

- Det ville ikke alene være et afbræk fra EU's kerneværdier. Det ville totalt ændre dets kurs.

- Franskmændene er nødt til at forhindre det, siger han.