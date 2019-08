Argentinas finansminister trækker sig midt i valutakrise

Efter en uge med økonomisk tumult har Argentinas finansminister, Nicolas Dujovne, lørdag trukket sig fra posten.

Dujovne begrunder i et brev sin beslutning med, at regeringen har brug for "markant fornyelse" på et tidspunkt, hvor landets valuta er kommet under alvorligt pres. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Videre skriver den afgående minister i brevet til præsident Mauricio Macri, at han har givet sig "fuldt ud" i jobbet og bidraget til at tæmme et betydeligt budgetunderskud og trimme de offentlige udgifter.

Siden mandag har den argentinske valuta, pesoen, mistet 21 procent i værdi over for dollaren.

Det var et større end forventet nederlag til præsident Mauricio Macri ved et primærvalg sidste søndag, som udløste bange anelser om det sydamerikanske lands økonomiske kurs fremover.

Bedst ud af primærvalget kom præsidentens rival Alberto Fernández fra venstrefløjen. Han fik godt 15 procentpoint flere stemmer end Macri.

Valget var ifølge Reuters også set som pejling af, hvordan regeringens økonomiske politik glider ned hos vælgerne.

Macri har siden sin indsættelse i 2015 ført en erhvervsvenlig politik.

Udsigten, til at han ikke bliver genvalgt som præsident ved valget i slutningen af oktober, sendte også chokbølger gennem Argentinas aktiemarked.

Målt i dollarværdi faldt det toneangivende aktieindeks med hele 48 procent mandag.

Fredag kom der yderligere dårlige nyheder, da to af verdens største kreditvurderingsfirmaer nedgraderede deres syn på Argentinas muligheder for at overholde landets gældsforpligtelser.

Som ny finansminister har præsidenten udpeget Hernan Lacunza, der er et kendt ansigt i landets finanssektor. Senest har han bestridt stillingen som økonomiminister i provinsen Buenos Aires.