Argentinas sundhedsminister går af: Venner sprang over vaccinekø

Argentinas sundhedsminister er trådt af efter beskyldninger om at have ladet sine venner snige sig foran i køen til at blive vaccineret mod coronavirus.

Sundhedsministeren, Ginés González García, meddeler selv sin fratræden sent fredag aften lokal tid, efter at præsident Alberto Fernández havde bedt ham om at træde tilbage.

- Som svar på din klare anmodning annoncerer jeg min fratrædelse som sundhedsminister, skiver den 75-årige García i en meddelelse til præsidenten.

Læger skal udpege patienter til at få vaccine

48-årige Carla Vizzotti, der er ansvarlig for at sikre Argentina den russiske Sputnik V-vaccine, overtager posten som sundhedsminister.

Indtil videre har kun sundhedspersonale i Argentina modtaget vaccinestik. Vaccination af mennesker over 70 år begyndte i Buenos Aires-provinsen onsdag.

Fredag beskrev den 71-årige journalist Horacio Verbitsky i radioen, at han som resultat af mange års venskab med sundhedsministeren allerede havde modtaget vaccinen på et af regeringens kontorer.

Lokale medier melder, at også andre personer med tætte bånd til regeringen er blevet vaccineret i sundhedsministeriet.

Præsident Fernández, der er i 60'erne, er også blevet vaccinere foran rullende kameraer for at opfordre argentinere til at få et stik mod corona.

Argentina med 44 millioner indbyggere har i alt haft omkring to millioner bekræftede smittetilfælde med coronavirus. Heraf har 50.000 mistet livet.

Argentina er ikke det eneste sydamerikanske land, hvor der har lydt meldinger om snyd i vaccinekøen hos landets elite.

I Peru kom det tidligere denne uge frem, at 487 personer - heriblandt embedsfolk, flere ministre og en tidligere præsident - var blevet vaccineret mod covid-19 i smug, før landets officielle vaccineudrulning overhovedet begyndte.

Både Perus udenrigsminister og sundhedsminister var blevet vaccineret før tid. Begge trak sig fra deres respektive poster i sidste weekend.