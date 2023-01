Arrig på Trump: 'Jeg er fucking sur'

Trump har meddelt, at han stiller op til præsidentvalget 2024, men hvordan er han stillet? Ekstra Bladet kigger her nærmere på hans nuværende situation

De var engang så gode venner, men noget tyder på, at 6. januar 2021 ændrede alt.

Hope Hicks var kommunikationschef i Det Hvide Hus, da Donald Trump var præsident, og hun var i lang tid en loyal støtte.

Men en sms-korrespondance offentligjort i forbindelse med efterforskningen af oprøret 6. januar har vist, at det forhold led et alvorligt knæk i dagene efter kaosset.

Her fremgår det, at Ivanka Trumps stabschef, Julie Radford, og Hope Hicks var stiktossede over præsidentens håndtering af skandalen.

'På en dag ødelagde han enhver fremtidig mulighed for at tale om den lokale afdeling af Proud Boy. Alle vi, der ikke har jobs kørt i stilling, vil for evigt forblive arbejdsløse. Jeg er så vred og oprørt. Vi ligner alle terrorister nu.

- Det her gør os alle arbejdsløse. Urørlige. Åh Gud, jeg er så fucking sur,' skrev Hope Hicks til sin kollega.

Annonce:

Tog ikke afstand

Samtidig beskriver hun, hvordan hun helt konkret mistede et job hos Visa i kølvandet på balladen og Trump-administrationens håndtering af den.

Årsagen var, at Donald Trump ikke med det samme tog afstand fra Proud Boys, hvis medlemmer var en drivkraft bag oprøret i Kongressen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: J. Scott Applewhite/Ritzau Scanpix

Trump ansvarlig

De nye oplysninger er en del af den for nylig offentliggjorde rapport på 814 sider, der slår fast, at ingen af hændelserne 6. januar 2021 ville være sket uden Trump

Rapporten er udarbejdet af det kongresudvalg, der har undersøgt, hvilken rolle Trump spillede under stormløbet mod Kongressen, skriver nyhedsbureauet AP.

- Den centrale årsag til 6. januar var én mand, den tidligere præsident Donald Trump, som mange andre fulgte, lyder det i rapporten.

Samtidig slog den fast, at oprøret truede demokratiet alvorligt og 'satte amerikanske lovgiveres liv på spil'.

I kommentarer på det sociale medie Truth Social skriver Trump efter rapportens udgivelse, at der er tale om en 'dybt partisk' rapport samt en 'heksejagt'.

Annonce: