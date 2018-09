Mistanke om omfattende valgfusk i Sverige

Allerede på valgdagen gav Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, udtryk for, at det svenske stemmesystem var yderst mangelfuldt.

Michael Aastrup Jensen har tidligere været udsendt som valgobservatør i Østeuropa og Rusland, men valgsystemet i Sverige har chokeret ham:

- På alle de mange valgobservationer, jeg har været på, har jeg ikke set noget, der kommer bare i nærheden af, hvor udemokratisk det svenske valg faktisk er, sagde han søndag til Ritzau.

Han pegede blandt andet på, at de svenske vælgere ikke får udleveret en stemmeseddel med samtlige partier på, som det er tilfældet i Danmark. I Sverige har hvert parti i stedet sin egen stemmeseddel, som vælgerne skal tage med sig fra valglokalet ind i stemmeboksen.

Dermed kan de andre tilstedeværende i rummet se, hvilket parti vælgeren stemmer på.

- Det er så langt væk fra noget, der bare minder om europæisk standard inden for en valghandling, vi ville tillade - selv i østeuropæiske lande, sagde Jensen, der søndag var i Malmø for at besøge en række valgsteder og med egne øjne se, hvordan det forløb.

Her oplevede han, at 'partisoldater' stod helt oppe foran valglokalerne, hvor de forsøgte at give vælgerne stemmesedler til deres respektive partier. Var det forløbet på samme måde på en af de valgobservationer, Jensen har været på, ville han have udtalt den skarpeste kritik, fortalte han.