Ny bog truer Trump: Pornostjerne vil afsløre alle de saftige detaljer

Stormy Daniels, en tidligere pornostjerne, der hævder, hun har haft en affære med præsident Donald Trump, vil fortælle om forholdet i en bog, der udkommer til oktober.

Daniels fortalte om den kommende bog i tv-programmet ’The View’, og hun afslørede, at hun vil fortælle alle de saftige detaljer om affæren, der angiveligt fandt sted i 2006.

Bogen får titlen 'Full Disclosure', og det er ikke et tilfælde, siger hun.

- Ja, der bliver fuld åbenhed. Det er derfor, jeg har givet bogen den titel, siger Daniels, da hun blev spurgt, om hun beskriver sin affære med den daværende forretningsmand.

Betalt til tavshed

Daniels, der har arbejdet på sin selvbiografi i et årti, fortæller, at bogen også kommer til at indeholde beretninger fra hendes liv som pornoskuepiller.

- Det bliver ikke kedeligt, forsikrer hun.

Stormy Daniels har fået ekstra stor opmærksomhed efter forbindelsen til Trump er kommet frem. Det har hun blandt andet udnyttet på en stripklub i New Orleans.

Daniels, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford, er blevet lidt af en torn i øjet på Donald Trump.

Hun har blandt andet sagsøgt præsidenten for bagvaskelse samt for at blive frigjort fra en fortrolighedsaftale.

Fortrolighedsaftalen underskrev Daniels, da hun i oktober 2016 – få uger før præsidentvalget - modtog 130.000 dollars for at tie om den påståede affære.

Stormy Daniels afslører, hvordan hun mener, manden der afpressede hende, ser ud. (Video: ABC/The View)

Ubeskyttet sex

Trods aftalen har Stormy Daniels alligevel flere gange fortalt, at hun tilbage i 2006 havde sex med Donald Trump efter en golfturnering i Lake Tahoe, Nevada.

Ifølge Daniels havde hun og Trump kun sex én gang, men det foregik ifølge pornomodellen uden beskyttelse og involverede smæk med et eksemplar af Time magazine.

Donald Trump ser næppe frem til den nye bog, der hævder, at han havde en affære med en pornostjerne, mens han var nygift. Foto: AP

Trump blev gift med sin nuværende kone, Melania Trump, i 2005. Året efter fik parret sønnen Barron.

Fortrolighedsaftalen, der blev formidlet af Trumps advokat Michael Cohen, bærer hverken Trumps navn eller underskrift.

I aftalen optræder Trump angiveligt under pseudonymet David Dennison, mens Stormy Daniels har dæknavnet Peggy Pennison.

Nægter affære

Trump har først for nylig erkendt, at han havde kendskab til betalingen til Daniels. Han nægter dog fortsat at have haft en affære med blondinen.

Sagen handler ikke kun om, hvorvidt Trump har begået utroskab og løjet over for den amerikanske befolkning.

Advokat Michael Cohen har fortalt, at han var mellemmand på aftalen mellem Trump og Stormy Daniels. Foto: AP

Spørgsmålet om de 130.000 dollars har også en juridisk betydning, da de blev udbetalt i valgkampens sidste dage og tilsyneladende havde til formål at hjælpe Trump til sejr.

Dermed kan den lyssky betaling have overtrådt reglerne for finansiering af en politisk kampagne, hvilket bliver undersøgt af den føderale valgkommission (FEC).