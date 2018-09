Nu skal Vermund giftes: I modgang og tomgang

Pernille Vermund, partiformand for Nye Borgerlige, skal giftes med rigmanden Lars Tvede.

Det fortæller parret til BT.

Parret oplyser til avisen, at brylluppet dog først kommer efter et Folketingsvalg, at det ikke skal foregå i Las Vegas, og at det skal være i en kirke. Formentlig Snekkersten.

- Vi bor i hvert sit land og masser at se til i hverdagen, og følelsen af at man indgår en aftale med hinanden om, at det er nu, og at det er i medgang og modgang og tomgang. Det er ret rart at have en fælles aftale omkring.

Frieriet kommer få måneder efter, at parret gik fra hinanden. I maj lød det til BT fra Lars Tvede:

- Hun er en dejlig, dejlig kvinde, der er både sød og intelligent. Men vi har haft meget svært ved at finde tid nok til at være sammen. Hun har sit parti og sine tre børn, hun er arkitekt, og vi bor i hvert sit land. Det er trist, men det er sådan, det er.

Men sådan er det altså ikke længere, lader parret forstå.

Lars Tvede er blevet rig på mobile medier og it-virksomheder. Han bor i Schweiz.

