Avis: DF har været med til at udhule folkepensionen i årevis

Mens DF-formand Kristian Thulesen Dahl kræver, at folkepensionen skal stige mere, end den gør i dag, viser nye tal, at en folkepensionist har mistet mange penge på den udhuling, som DF selv har stået bag i årevis.

Det skriver Jyllands-Posten.

I 2003 stemte Dansk Folkeparti for en ny lov, der cementerede, at folkepensionen ikke skulle stige lige så meget som lønningerne i samfundet. Det har betydet, at en enlig folkepensionist i dag har ca. 5.000 kr. mindre udbetalt om året, viser beregninger, som Ældre Sagen har foretaget på baggrund af et svar fra Finansministeriet.

15 år senere ønsker DF-formanden nu et opgør med den mekanisme, som betyder, at staten tager toppen af stigningerne i folkepensionen. Pengene lægges i den såkaldte satspulje, som hvert år uddeles til svage grupper i samfundet, skriver Jyllands-Posten.

- Det handler både om mange penge, men det handler altså også om anstændighed, sagde Kristian Thulesen Dahl i sin tale på DF’s årsmøde.

Over for avisen forsvarer partileder Kristian Thulesen Dahl:

- Men vi har valgt, at vi hellere vil have indflydelse på fordelingen af pengene end at stå udenfor.