Slovak med russisk uddannelse vil lede EU-Kommissionen

Efter ni år som EU-kommissær går Maros Sefcovic, som aktuelt leder EU's energiunion, efter at blive formand for Europa-Kommissionen. Jean-Claude Juncker, den nuværende formand, stopper næste år.

Slovakken siger på et kort pressemøde i EU-Parlamentet i Bruxelles, at han har støtte fra ni lande, når han i første omgang stiller op i kampen om at blive socialdemokraternes spidskandidat.

Som valgsystemet er, skal man være spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet, for at blive kommissionsformand. Skeptikere mener dog, at der kan være andre veje til topposten.

Maros Sefcovic er den første kommissær, der offentligt har tilkendegivet, at han ønsker posten. Faktisk skete det allerede uofficielt før sommerferien, da han tilkendegav sin interesse.

Det skete på baggrund af en opfordring fra Tjekkiet efter et møde mellem Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet.

I forrige uge meldte den tyske EU-parlamentariker Manfred Weber, at han ønsker være spidskandidat for parlamentets konservative gruppe (EPP). Han er formand for EPP, og han har kansler Angela Merkels støtte.

Sefcovic er uddannet ved det russiske eliteuniversitet MGIMO i Moskva. Det gør imidlertid ikke den 52-årige diplomat til ven af Rusland, som er underlagt sanktioner fra EU.

I 2015 stod Sefcovic i spidsen for 15 øst- og centraleuropæiske lande i en aftale, hvis formål var at mindske afhængigheden af russisk gas. Det var i hans funktion som leder af EU's energiunion.

Slovakken har været kommissær siden 2009. Han har tidligere været kommissær for både uddannelse, forbrugerpolitik og EU's interne administration.

EU-Kommissionens formand forventes valgt på baggrund af valget til Europa-Parlamentet næste forår. Hver politisk gruppe vil i løbet af det kommende halve år vælge en spidskandidat.

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, er blevet nævnt i internationale medier - blandt dem Politico - som en stærk kandidat. Men Vestager holder kortene tæt til kroppen.

Det kræver i første omgang støtte fra den danske regering, hvis hun skal i spil til posten.