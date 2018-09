EU-ledere melder om stilstand i brexitforhandlinger efter møde

EU-lederne måtte gå tomhændet fra onsdagens uformelle topmøde i Salzburg, hvor blandt andet brexit var et af hovedtemaerne.

Her fik Storbritanniens premierminister, Theresa May, blandt andet muligheden for at holde tale om det britiske exit fra unionen.

- På dette stadie står det helt stille. Der er ingen fremskridt, siger Litauens præsident, Dalia Grybauskaite, til Reuters efter EU-ledernes fællesspisning.

Heller ikke i spørgsmålet om den irske grænse nåede EU-lederne videre i forhandlingerne på mødet i den østrigske by.

- Der er ingen fremskridt på grænsespørgsmålet. Vi må se, hvad der kommer ud af 27-forhandlingerne i morgen, siger Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini.

Han henviser til forhandlinger blandt de 27 EU-lande, der igen sætter spørgsmålet om den irske grænse på dagsordenen, når de mødes torsdag. Storbritannien deltager ikke i forhandlingerne.