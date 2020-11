Astronaut valgt: Derfor taber Trump i Arizona

Amerikanerne får en mand med styr på verdensrummet siddende i magtens centrum.

Mark Kelly (demokrat) er som ventet blevet valgt som Arizonas ene af to medlemmer i Senatet, det ene af Kongressens to kamre.

Han har adskillige ture i løbet af 00'erne ud i rumnet på cv'et. På sine rumrejser har han fungeret som pilot.

Politisk er Mark Kellys mærkesag et bedre sundhedsvæsen, og han har brugt mange kræfter på at kritisere sin modkandidats, Martha McSally, håndtering af pandemien.

Mark Kelly har også nydt godt af den store utilfredshed med Donald Trump i særligt Phoenix, USA's femtestørste by.

I den afsluttende debat ville Martha McSally ikke svare klart på, hvorvidt hun stadig støttede Trump, skriver New York Times.

Arizona er traditionelt en republikansk delstat, men det har ændret sig i år.

Krigshelt

Mange amerikanere flytter til staten pga. det gode vejr og lave skatter. Phoenix er vokset med millioner af indbyggere de senest år.

Demokraterne har også nydt godt af, at den nu afdøde republikanske senator og Vietnam-veteran John McCain buldrede mod Donald Trump inden sin død. John McCain var en folkehelt i Arizona i begge politiske lejre.

Demokraterne har også lukreret på en højspændt sag om tidligere sherif og stolt Trump-støtte Joe Arpaio.

Han blev landskendt for at sende kriminelle i teltlejre i den skoldhede ørken og tvinge indsatte til at gå med lyserøde undertøj. Men har var også forhadt, fordi han systematisk gik efter latinoer.

Joe Arpaio blev dømt for racistisk embedsførelse ved flere domstole, men Donald Trump benåede ham til stor utilfredshed for mange Arizona-vælgere i 2017.

I skrivende stund synes det sikkert, at præsidentkandidat Joe Biden vinder i Arizona. Det er kun anden gang siden 1948, en demokrat formår at sejre her.

Historisk: Biden vinder Arizona

I midten med skaldet isse ses Mark Kelly på mission i rummet i 2006. Foto: Nasa

Rumfærger eller krigsskibe. Mark Kelly kan styre begge dele. Foto: Nasa