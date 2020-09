Astronaut vil stemme fra det ydre rum

Det er vigtigt for alle at stemme til det amerikanske valg - både på jorden som fra rummet, lyder det fra astronauten Kate Rubins

En tur i det ydre rum skal ikke afholde NASA-astronauten Kate Rubins fra at stemme til det amerikanske præsidentvalg 3. november i år.

Hun har tænkt sig at afgive sin stemme mere end 300 kilometer over jordens overflade.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg synes, det er virkelig vigtigt for alle at stemme, siger hun til AP, mens hun stadig har begge ben plantet i Star City lige uden for Moscow i Rusland.

- Hvis vi kan gøre det fra rummet, så tror jeg på, at folk også kan gøre det på jorden, tilføjer hun.

Sikret stemmeseddel

41-årige Kate Rubins er lige nu i Rusland, hvor hun forbereder sig sammen med to kosmonauter til at rejse ud i rummet, hvor hun skal opholde sig i seks måneder på den internationale rumstation.

Det er i midten af oktober, at turen går mod det uendelige univers.

Kate Rubins mødtes med Donald Trump og hans datter, Ivanka, i 2017. Foto: Susan Walsh/Ritzau Scanpix

Er man bosat i Texas, gælder der en lov om, at man gerne må stemme fra rummet.

Det kan lade sig gøre ved, at der anvendes en særlig sikret elektronisk stemmeseddel, der sendes til rumstationen.

Om hendes stemme går til Republikanernes Donald Trump eller Demokraternes Joe Biden - eller en tredje kandidat - melder historien ikke noget om.

I 2016 blev Kate Rubins den første person til at udføre dna-sekventering, hvor man aflæser en genetisk kode i et bestemt stykke dna, i rummet.