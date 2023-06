Asyltilstrømning til EU-lande stiger og nærmer sig niveau fra krise

Næsten 269.000 personer søgte om asyl i et EU-land i årets første tre måneder, viser foreløbige tal fra EU's statistikorganisation, Eurostat.

Det er en markant stigning i forhold til første kvartal sidste år, hvor knap 203.000 mennesker søgte om asyl, meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet onsdag i en pressemeddelelse.

- Vi bliver nødt til at lave grundlæggende forandringer, der bremser kapløbet om at nå frem til Europa. Et kapløb, som menneskesmuglerne tjener styrtende på, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

- Det er de migranter med penge og kræfter til at tage den lange og farlige rejse, som når frem, mens de mest sårbare efterlades i nærområderne uden den fornødne hjælp, siger han i pressemeddelelsen.

Med de 269.000 asylansøgere er asyltilstrømningen til EU den største i første kvartal siden 2016, hvor der var massiv tilstrømning til Europa fra ikke mindst Syrien.

Dengang søgte over 311.000 personer asyl i EU-lande i første kvartal af 2016.

Ifølge tal fra FN's flygtningeorganisation UNHCR er antallet af døde og savnede i Middelhavet nu over 1100 personer i år.

Det tal ventes at stige, når der er skabt et overblik over antallet af døde, efter at et skib med mange hundrede migranter tidligere i juni forliste i Middelhavet ud for Grækenlands kyst.

Kaare Dybvad Bek kalder asylsystemet for 'dybt inhumant'. Tidligere i juni drøftede han det europæiske asylsystem med sine ministerkolleger i Luxembourg.

Her blev der lavet en ny aftale, der blandt andet åbner op for at kunne sende flere irregulære migranter tilbage til tredjelande, det vil sige lande uden for EU.

I øjeblikket har EU en aftale med Tyrkiet, hvor migranter er blevet sendt tilbage mod økonomisk kompensation til Tyrkiet.

Der var på mødet i Luxembourg uenighed blandt EU-landene om netop muligheden for at sende migranter tilbage til såkaldt sikre tredjelande.

Derfor blev aftaleteksten, som EU-landene blev enige om, skrevet på en måde, der i høj grad er op til fortolkning.

- Fra dansk side ønsker vi at fjerne incitamentet til at tage disse livsfarlige rejser mod Europa.

- Der er behov for nye løsninger som eksempelvis et modtagecenter i et partnerland uden for Europa eller andre tiltag, der også bidrager til at løse udfordringerne, siger Kaare Dybvad Bek.