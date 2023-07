Autistiske Billy afvist i Danmark: Frygter han ender på gaden i USA

Lykkelig som aldrig før.

Da 58-årige amerikanske Billy Flannigan for nogle måneder siden fortalte sin familie, at han aldrig har været gladere, kunne ingen af dem vide, at lykken snart ville få en ende.

Han har infantil autisme og har det seneste år boet sammen med sin bror og svigerinde, der også er hans værger, samt parrets tre børn på en landejendom uden for Østermarie på Bornholm.

Men snart er det slut.

Modsat parrets tre børn har Billy Flannigan netop fået afvist sin ansøgning om familiesammenføring og skal forlade Danmark.

Sind som en femårig

Beslutningen rammer familien hårdt. For selvom Billy Flannigan nærmer sig 60 år, gør hans autisme, at han ikke i stand til at tage vare på sig selv, fortæller Snefrid Flannigan, der frygter, at han vil stå 'hjælpeløs og alene', når han lander i USA.

Annonce:

- Hans sind er som en femårig, der helst skal kunne holde sin mors hånd, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg var i chok, da vi læste svaret og begyndte at ryste. Jeg havde slet ikke tænkt det som en mulighed og gentog bare 'Billy er blevet afvist, Billy er blevet afvist.'

Ikke i tvivl

Danske Snefrid Flannigan mødte sin mand, David, der er Billys bror, for 11 år siden. Få år senere blev de godkendt som hans værger.

Parret flyttede til Arizona i USA og adopterede tre børn. Og selvom Billy Flannigan boede på et bosted, hvor han kunne få hjælp døgnet rundt, var han altid sammen med familien.

Derfor var der heller ingen tvivl om, at han skulle have tilbuddet om at rejse med til Danmark, da de besluttede at rykke tilbage til Bornholm, hvor hele Snefrid Flannigans familie bor.

Løber hjemmefra

I afgørelsen fra Udlændingestyrelsen fokuseres der på, at Billy Flannigan først er flyttet sammen med familien for nylig, selvom de juridisk har været hans værger siden 2014.

Annonce:

'Vi har således lagt vægt på, at du ikke har været en del af Snefrid Flannigans og din brors husstand, men først er flyttet sammen med dem i forbindelse med flytningen til Danmark,' skriver Udlændingestyrelsen i afgørelsen, som Ekstra Bladet har læst.

Snefrid Flannigan tolker det, som at Udlændingestyrelsen mener, at han er i stand til at leve for sig selv, fordi han tidligere har haft adresse væk fra parret, og at de derfor kan være værger på afstand:

- Men det er umuligt. Hans autisme gør, at han ikke kan klare mange indtryk. Han har brug for en struktureret hverdag, og hvis det ikke foregår, som han kender det, kan han blive vred og opfarende og løbe hjemmefra, fordi hele verden bliver for voldsom for ham.

- Hvad hvis han pludselig bliver oprevet på den måde i USA, og han risikerer at blive lagt i håndjern? Kan jeg så hjælpe ham? Nej, for jeg er flere tusinde kilometer væk.

- Jeg frygter, at han ender på gaden eller ind og ud af psykiatriske institutioner, siger hun.

Annonce:

Har ingen tilbage i USA

Familien hæfter sig ved, at der i afslaget fremgår flere undtagelser til udvisning, heriblandt hvis vedkommende er:

'(...) handicappet og over 18 år og risikerer at blive efterladt alene i hjemlandet, fordi resten af familien har fået opholdstilladelse her i landet, og den pågældende har været afhængig af familiens pleje og forsørgelse'.

- Det er jo Billy. Alle vores børn har fået opholdstilladelse, og vi er hans eneste familie. Han har ingen tilbage i USA og kan ikke klare sig selv.

Sit eget fristed

Mens Ekstra Bladet taler med Snefrid Flannigan, sidder Billy Flannigan på en stol få meter væk og venter tålmodigt.

- Jeg ved godt, at det kan lyde mærkeligt at sige, at jeg er som hans mor, men det er, hvad jeg er for ham. Vi har fundet et familieliv, der fungerer rigtig godt for os. Sådan som vi har det på Bornholm nu, er helt perfekt.

Annonce:

Weekenderne bruger familien med Snefrid Flannigans mor, brødre og søster og deres børn. Der er nogen til at gribe, hvis Billy Flannigans verden ramler, og han har brug for et kram. Og har han brug for ro, skal han kun tværs over gårdspladsen, hvor parret har bygget en lille lejlighed til ham.

- Han har fået sit eget lille fristed. Det er paradis i forhold til, hvad han har været vant til, og han er blevet så glad. Han har aldrig brugt ordet lykkelig, men for nogle måneder siden sagde han, 'jeg har aldrig været så lykkelig som i Danmark.'