Avis: 10.000 bevæbnede grænsevagter skal beskytte EU

EU er klar med et kontant bud på at bremse migrantstrømmene mod Europa.

Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, vil onsdag præsentere et forslag om etablering af en 10.000 mand stor og bevæbnet EU-grænsepatrulje, som skal beskytte EU's ydre, men også indre grænser.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Tanken er, at patruljen skal oprettes i 2020. Den skal opsnappe nye ankomster til Europa, standse ulovlig færden mellem EU-lande og fremskynde hjemsendelser af migranter, som ikke har ret til asyl i Europa.

Patruljen skal også have mulighed for at operere i lande uden for EU, hvis disse lande indvilger i det.

Ifølge den internationale erhvervsavis Financial Times vil udspillet blive præsenteret onsdag, når formand Jean-Claude Juncker holder sin tale om unionens tilstand i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Kristeligt Dagblad har fra kilder fået bekræftet, at forslaget vil blive præsenteret ved talen.

Og de europæiske grænsevagter kan blive en del af løsningen på at reducere migrantstrømmen imod Europa.

Det siger Sergio Carrera, seniorforsker ved Centre for European Policy Studies og specialist i EU's migrationspolitik.

- Der er i øjeblikket ikke nogen særlig stor solidaritet mellem de enkelte medlemslande. Jeg tror ikke, at dette kan løse alle problemer, men det kan hjælpe de medlemsstater, der føler sig overladt til sig selv, siger Sergio Carrera.

Han mener, at forslaget bør være en del af en samlet pakke på asylområdet. Udspillet skal dog også ses som led i det fælles europæiske ønske om et forandret europæisk asylsystem, som blev præsenteret på et EU-topmøde i sommer.

Her blev EU's 28 stats- og regeringsledere blandt andet enige om at undersøge muligheden for at etablere såkaldte opsamlingscentre i tredjelande for flygtninge og migranter.

Der skal også etableres opsamlingscentre internt i EU for flygtninge og migranter, som reddes i EU-farvand, og derfor ikke kan sejles til Afrika.