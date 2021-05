Avis: Anklager bag efterforskning af Trump indkalder storjury

Manhattans distriktsanklager har indkaldt en såkaldt storjury, som ventes at beslutte, om Donald Trump skal tiltales.

Dette indikerer, at distriktsanklager Cyrus Vance mener, at han har beviser for en forbrydelse begået af den tidligere præsident, nogen tæt på ham eller af Trumps virksomhed.

Det skriver The Washington Post tirsdag.

- Panelet blev indkaldt for nylig og vil tjene tre dage om ugen i seks måneder, skriver The Washington Post, der citerer to unavngivne kilder tæt på sagen.

- Panelet vil sandsynligvis høre flere sager - ikke kun Trump-sagen - i løbet af perioden, som varer længere, end en traditionel opgave for en storjury i New York gør.

I USA bliver en 'grand jury' udpeget af retten for at afgøre, om en konkret straffesags fakta og anklagepunkter er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Distriktsanklager Cyrus Vance har i mere end to år efterforsket Trumps forretninger fra tiden inden, han blev præsident.

I dokumenter indgivet til retten har Vances kontor udtalt, at det efterforsker 'mulig omfattende og langvarig kriminel adfærd' i Trump Organization, herunder skatte- og forsikringssvindel samt forfalskning af forretningsresultater.

Danny Frost, der er talsmand for Cyrus Vance, afviser at kommentere oplysningerne fra The Washington Post.

Ifølge avisen indikerer indkaldelsen af storjuryen, at Cyrus Vances efterforskning har nået en ny og mere 'avanceret' fase.

Vance mener, at han har 'fundet bevis for en forbrydelse - hvis ikke begået af Trump, så af en person, der potentielt er tæt på ham, eller af hans virksomhed', skriver avisen.

Justitsministeren i New York, Letitia James, oplyste i sidste uge, at hun har indledt en strafferetlig efterforskning af tidligere præsident Trumps virksomhed.

Efterforskningen går blandt andet på, om Trump Organization har opgivet falske ejendomsværdier for at sikre lån og opnå økonomiske og skattemæssige fordele.

Trump, der forlod præsidentposten i januar, afviser alle beskyldninger.