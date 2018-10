Avis: Konsulat fjernede optagelser efter muligt journalistdrab

Den dag en saudiarabisk journalist forsvandt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, blev optagelser fra konsulatets overvågningskameraer fjernet.

Samtidig blev konsulatets tyrkiske medarbejdere bedt om at tage en fridag.

Det skriver den britiske avis The Guardian, der har oplysningerne fra tyrkiske myndigheder.

Den saudiarabiske dissident og journalist Jamal Khashoggi har været væk, siden han den 2. oktober gik ind på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby.

Her skulle han have ordnet nogle dokumenter, fordi han skulle giftes med sin kæreste, der ventede uden for konsulatet. Men Khashoggi er aldrig kommet ud igen.

Saudi-Arabien hævder, at han har forladt konsulatet, men det kan ingen bekræfte.

59-årige Jamal Khashoggi er kendt som en kritiker af styret i Saudi-Arabien og har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

Tyrkiske embedsmænd mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at journalisten kan være blevet dræbt på konsulatet af en særlig gruppe, der var sendt fra Riyadh til Istanbul.

Ifølge The Guardians oplysninger brugte efterretningsagenter, som menes at stå bag Khashoggis forsvinden, flere timer i generalkonsulens hjem nær konsulatet, før de kørte til lufthavnen i en konvoj bestående af seks biler.

En af bilerne menes at have transporteret Jamal Khashoggi eller hans lig.

Detaljer om de fly, der blev brugt til at flyve 15 saudiarabiske embedsmænd fra Riyadh til Istanbul, er også blevet bekræftet, skriver The Guardian.

To fly, der ofte bruges til at transportere medlemmer af den saudiarabiske regering, landede i Istanbul den 2. oktober - dagen for Khashoggis forsvinden - og forlod Tyrkiet igen samme aften.

Et af flyene fløj til Kairo, mens det andet fløj til Dubai. Efterfølgende fløj begge fly videre til Riyadh.

Tyrkiske efterforskere mener ifølge The Guardian, at de savnede optagelser fra konsulatets overvågningskameraer var om bord på et af flyene.