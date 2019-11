Avis: Tidligere New York-borgmester vil ind i præsidentræset

Den tidligere borgmester i New York City Michael R. Bloomberg vil i denne weekend muligvis annoncere sit kandidatur som præsidentkandidat for Demokraterne.

Det oplyser personer med indsigt i Bloombergs overvejelser til avisen The New York Times.

En rådgiver oplyser, at den 77-årige velhavende forretningsmand i flere uger har overvejet, om han skal udfordre de mange andre kandidater, som kæmper om at blive udpeget som Demokraternes kandidat til præsidentvalget i november 2020.

Aktuelt er feltet af håbefulde på 17 personer.

Bloomberg tvivler på, om nogen af dem vil være i stand til besejre den siddende republikanske præsident, Donald Trump.

- Mike er i tiltagende grad bekymret for, at det nuværende felt af kandidater ikke er godt positioneret til at slå Trump, siger Howard Wolfson, talsmand for Bloomberg, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Bloomberg har angiveligt ikke truffet en endelig beslutning. Men han har sendt medarbejdere til Alabama for at indsamle de underskrifter, som er nødvendige for at kunne deltage i delstatens primærvalg, skriver The New York Times.

Fredag udløber tidsfristen for formelt at melde sit kandidatur til at stille op til primærvalget i Alabama, der finder sted i marts 2020.

Hvis Bloomberg kaster sig ind i kampen, kan han ifølge The New York Times blive en alvorlig trussel mod de øvrige kandidater.

- Med sin enorme personlige formue, midtsøgende synspunkter og tætte forbindelser til det politiske etablissement ville han udgøre en alvorlig og omgående trussel mod tidligere vicepræsident Joe Biden, som har kæmpet for at indsamle kampagnepenge, skriver avisen.

Joe Biden er ifølge meningsmålinger i øjeblikket favorit til at blive nomineret som sit partis kandidat foran senatorerne Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Michael Bloomberg har adskillige gange udtrykt utilfredshed med visse dele af både Warrens og Sanders' politiske program.