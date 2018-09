Avis: Topfolk i Det Hvide Hus har indgået pagt om at modarbejde Trump

USA’s præsident, Donald Trump, er så 'amoralsk' og 'udemokratisk', at topfolk i Det Hvide Hus aktivt modarbejder ham.

Det skriver en unavngiven, amerikansk topembedsmand i en kronik i New York Times onsdag.

- Dilemmaet, som præsident Trump ikke forstår til fulde, er, at mange af de højtstående embedsmænd i hans administration arbejder hårdt på at hæmme hans dagsorden og værste tilbøjeligheder.

- Jeg ved det, fordi jeg er en af dem, skriver embedsmanden i kronikken, der har titlen 'Jeg er en del af modstandsbevægelsen i Trump-regeringen'.

Afsættes af ministre

Donald Trump har reageret voldsomt på kronikken, som han kalder for 'kujonagtig'.

- Vi har en person, som i den fejlende New York Times siger, at han er del af en modstandsbevægelse i Trump-regeringen. Det er, hvad vi står over for, siger en vred Trump til pressen.

Donald Trump raser over en anonym kronik i New York Times. Foto: AP

I kronikken hævder den anonyme embedsmand, at der blandt topfolk i regeringen har været talt om at udløse en særlig paragraf i forfatningen, der betyder, at en præsident kan afsættes af sine ministre, hvis han skønnes uegnet til at varetage sit embede.

- Men ingen ønsker at deltage i en forfatningsmæssig krise, skriver embedsmanden, der forklarer, at der i stedet er opstået et to-sporet præsidentembede, hvor Trump siger en ting, og hans medarbejdere gør en anden ting.

Landsforræderi

Kort efter sin kommentar til pressen udsendte Trump en opdatering på sin Twitter-profil, der består af et enkelt ord efterfulgt af et spørgsmålstegn:

'Landsforræderi?'

Knap to timer senere uddyber præsidenten igen på Twitter:

'Hvis denne feje, anonyme person rent faktisk eksisterer, så må The Times - for nationens sikkerheds skyld - udlevere ham/hende til regeringen med det samme!'

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Præsident Donald Trump taler til pressen i Det Hvide Hus. Foto: AP

Kronikken kommer dagen efter, at de første detaljer fra bogen 'Fear: Trump in the White House' ramte de amerikanske aviser.

Bogen er skrevet af den legendariske Watergate-journalist Bob Woodward og beskriver Det Hvide Hus i kaos, hvor ministre og rådgivere forsøger at forhindre, at Trumps impulsive beslutninger gør skade på landet.

Blandt bogens mest opsigtsvækkende oplysninger er, at en toprådgiver stjal et dokument fra Trumps skrivebord for at forhindre, at præsidenten kunne underskrive det.

Den amerikanske journalist og forfatter, Bob Woodward. Foto: AP

Bogen er lige som kronikken baseret på anonyme kilder. Alligevel vil kombinationen af bog og kronik formentlig sætte yderligere spørgsmålstegn ved præsident Trumps evne til at styre landet.

Smålig og ineffektiv

I den belastende kronik beskrives Trumps ledelsesstil som 'impulsiv, konfronterende, smålig og ineffektiv'. Kronikøren understreger, at han og hans meningsfæller skam ikke er venstreorienterede.

- Vi ønsker, at regeringen får succes og mener, at mange af dens reformer allerede har gjort Amerika sikrere og mere velstående, skriver embedsmanden.

- Men vi mener, at vi først og fremmest har en forpligtigelse over for landet, og at præsidenten fortsætter med at opføre sig på en måde, der står i modsætning til vor republiks ve og vel.

- Derfor er der mange Trump-udpegede embedsfolk, der har lovet at gøre, hvad de kan, for at bevare de demokratiske institutioner, mens de forpurrer Trumps mere uhjælpsomme impulser, ind til han ikke længere er præsident, lyder det i kronikken.

Sarah Huckabee Sanders, pressetalskvinde i Det Hvide Hus. Foto: AP

Sarah Huckabee Sanders, pressetalskvinde i Det Hvide Hus, har udsendt en udtalelse, hvor hun kritiserer den anonyme embedsmand.

- Denne person har valgt at vildlede og ikke støtte den demokratisk valgte præsident. Han sætter ikke nationen højest, men derimod sig selv og sit ego over det amerikanske folk. Denne kujon skulle tage sin afsked, siger hun og kalder avisens beslutning om at trykke kronikken for et nyt lavpunkt.

NYT: Utroligt stolte

New York Times erkender, at det er usædvanligt at publicere en anonym kronik, men oplyser, at det sker for at beskytte embedsmandens identitet og job.

- Vi er utroligt stolte over at have offentliggjort denne tekst, der bidrager med betydelig værdi til offentlighedens forståelse af, hvad der foregår i Trump-administrationen, lyder det fra avisen.