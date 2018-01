Avis: Trump beordrede særanklager Mueller fyret

Amerikanske efterretningstjenester mener, at Rusland prøvede at påvirke udfaldet af præsidentvalget i 2016. Justitsministeriet har udpeget den tidligere FBI-chef Robert Mueller til særlig anklager for at komme til bunds i sagen.

Mueller efterforsker blandt andet, hvorvidt der var samarbejde mellem Rusland og Trump-lejren under valgkampen. Han undersøger også, hvorvidt præsident Trump forsøgte at forhindre en politimæssig efterforskning, da han fyrede FBI-chef James Comey sidste år.

Der er løbende kommet nye historier frem om kontakter mellem Trumps inderkreds og Rusland.

Selv har Trump afvist, at der er kød på sagen. Han kalder undersøgelsen for en 'heksejagt'.

* Folkene omkring Trump:

Tre ledende kampagnefolk er blevet sigtet i forbindelse med undersøgelsen. Det drejer sig om præsidentens tidligere kampagnechef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates, der begge er anklaget for skatteunddragelse og hvidvask af penge.

Desuden har den udenrigspolitiske rådgiver George Papadopoulos tilstået, at han løj over for FBI om et møde med russiske kontakter.

Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn har også erklæret sig skyldig i at have løjet for FBI om indholdet af et møde med den russiske ambassadør i januar 2016.

I juli indrømmede præsidentens ældste søn, Donald Trump Jr., at han mødtes med den russiske advokat Natalja Veselnitskaja i juni 2016, efter at hun via en mellemmand havde sagt, at hun havde smuds på Hillary Clinton.

Justitsminister Jeff Sessions samt præsidentens svigersøn Jared Kushner er også genstand for undersøgelsen.

* Trump selv:

Trump fyrede i maj den daværende FBI-direktør James Comey, som efterforskede påstande om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

I juni kom det frem, at præsidenten selv blev undersøgt for muligvis at have forhindret efterforskernes arbejde - både ved at have fyret James Comey samt for måske at have givet ordre til at stoppe en undersøgelse af præsidentens tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.