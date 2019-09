Avis: Trump beordrede stop for bistand for at presse Ukraine

USA's præsident, Donald Trump, beordrede angiveligt sin stabschef om at tilbageholde 400 millioner dollar i militærbistand til Ukraine i juli.

Denne ordre kom bare én uge før et kontroversielt telefonopkald, hvor Trump bad Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, om at finde snavs på tidligere vicepræsident Joe Biden, der er en mulig modkandidat ved præsidentvalget i 2020.

Det siger tre højtstående - og anonyme - regeringskilder til den amerikanske avis The Washington Post.

Ifølge The Washington Post kan det rejse spørgsmål om, hvorvidt Trump brugte bistanden som middel til at presse den ukrainske præsident til at undersøge Joe Bidens søn Hunter og dennes forretninger med ukrainske finansfolk.

Repræsentanter for Trump-administrationen siger dog til avisen, at tilbageholdelsen var en del af en "tværministeriel proces".

Samtidig uddybes det, at Trump beordrede tilbageholdelsen på grund af bekymring over "den voldsomme korruption" i det ukrainske regeringsapparat.

Militærbistanden blev efter flere udskydelser udbetalt 11. september i år.

Ved flere lejligheder har amerikanske medier beskrevet, hvordan Hunter Biden igennem 00'erne har samarbejdet med et ukrainsk energikonsortium.

Sønnens virke i Ukraine har været kontroversielt, da Joe Biden som vicepræsident mellem 2009 og 2017 forhandlede med Ukraines regering om blandt andet energiproduktion.

Trump sagde mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at telefonopkaldet med Zelenskij i juli omhandlede Joe Biden.

Han benægter dog beskyldningerne om, at han skulle have brugt sin magt som præsident til at forsøge at skade Bidens kandidatur.

I weekenden citerede flere amerikanske medier, herunder The Washington Post, anonyme kilder for at sige, at Trump i hele otte opkald skulle have forsøgt at presse Zelenskij til at starte en undersøgelse.

Afsløringen af telefonopkaldet har rejst bekymringer om mulig udenlandsk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2020.