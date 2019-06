Avis: Trump godkendte angreb på Iran – men fortrød

Amerikanske kampfly var i luften og krigsskibe parat til angreb, da en gengældelsesaktion mod Iran blev afblæst, rapporterer New York Times

USA's præsident, Donald Trump, godkendte torsdag et militært angreb mod Iran som gengæld for nedskydningen af en amerikansk overvågningsdrone.

Men ud på aftenen fortrød Trump åbenbart sin beslutning og afblæste angrebet, som Pentagon ellers var i fuld gang med at planlægge.

Det skriver New York Times på baggrund af adskillige unavngivne regeringskilder.

Ifølge avisen var militæret frem til klokken 19 lokal tid (klokken 01 dansk tid, red.) indstillet på et angreb, der var blevet besluttet efter intense drøftelser i Det Hvide Hus blandt præsidentens rådgivere og kongresledere.

Den nedskudte drone var en RQ-4A Global Hawk, der ses i dette foto. Pris: En milliard kroner. Foto: Eric Harris/U.S. Air Force/ REUTERS

Ifølge kilderne havde Trump oprindeligt godkendt et angreb mod en håndfuld iranske mål, herunder radarstationer og missilbatterier.

Amerikanske kampfly var i luften og krigsskibe i position, da beskeden om at stoppe angrebet kom, skriver avisen.

Det er ifølge New York Times uklart, om Trump skiftede mening om angrebet, eller om regeringen ændrede kurs på grund af logistik eller strategi. Det er heller ikke klart, om angreb blot er sat på standby og således kan finde sted på et senere tidspunkt.

Ifølge planen skulle angrebet have fundet sted fredag morgen umiddelbart før daggry for at minimere eventuelle civile og militære tab.

New York Times' oplysninger er ikke bekræftet af officielle kilder. Hverken Det Hvide Hus eller Pentagon har ønsket at kommentere historien.

Foruden dronenedskydning peger den amerikanske efterretningstjeneste på, at Iran stod bag angrebet på et norsk tankskib i sidste uge. Foto: Ritzau Scanpix

Torsdag nedskød et iransk jord-til-luftmissil en amerikansk drone over Hormuzstrædet. Ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum, men USA siger, at dronen befandt sig i internationalt luftrum.

Det har tidligt fredag morgen fået den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, til at udstede flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum.

Trump reagerede først på nedskydningen ved at skrive på Twitter, at Iran havde 'begået en rigtig stor fejl'.

Men efterfølgende har han forsøgt at afdramatisere nedskydningen ved at sige, at dronen kan være skudt ned af en person, der var 'ukoncentreret og dum'.

Trump har hidtil i sin embedsperiode beordret to militære angreb i Mellemøsten. De fandt sted i Syrien i 2017 og 2018.