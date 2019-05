Avis: Trump tabte syv milliarder på ti år

Donald Trump undgik at betale indkomstskat i en årrække på grund af økonomiske tab, skriver New York Times

Donald Trumps forretningsimperium tabte mere end syv milliarder kroner over en tiårig periode fra 1985 til 1994.

Det rapporterer New York Times på baggrund af skatteoplysninger, som avisen er kommet i besiddelse af.

Ifølge avisen opgav Trump over for skattevæsnet forretningsmæssige tab på 1,17 milliarder dollars - cirka syv milliarder kroner - over den tiårige periode.

Især 1990 og 1991 var dårlige år, da Trump mistede mere end 250 millioner dollar begge år. Tabene stammede blandt andet fra Trumps kasino- og hoteldrift.

Avisen konkluderer, at Donald Trump på grund af de massive tab undgik at betale indkomstskat i otte ud af de ti år.

Et kongresudvalg forsøger i øjeblikket af få udleveret præsident Trumps personlige og forretningsmæssige skattepapirer for perioden 2013 til 2018.

'Mangler legitimt formål'

Finansminister Steven Mnuchin afslog mandag udvalgets forespørgsel, da det ifølge ministeren 'mangler et legitimt lovgivningsmæssigt formål'.

Mnuchins beslutning har kridtet banen op til et juridisk slagsmål med Kongressen, der kan ende for domstolene.

Trump er den første amerikanske præsident i nyere tid, der ikke har offentliggjort sine selvangivelser.

Siden Demokraterne sikrede sig flertallet i Repræsentanternes Hus i januar, har de optrappet kampen for at få udleveret Trumps skattedokumenter.

Det vil give dem et indblik i præsidentens forretninger og mulige interessekonflikter.